https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/ozgan-formirovanie-obschego-prostranstva-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-proiskhodit-v-srok-1040679488.html

Озган: формирование общего пространства между Абхазией и Россией происходит в срок

Озган: формирование общего пространства между Абхазией и Россией происходит в срок

Мероприятия по Программе формирования общего пространства между Абхазией и Россией должны быть реализована с 2021 по 2023 год, они затрагивают, в том числе... 03.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В Москве состоялось заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и России, сообщает официальный аккаунт вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган.Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения.Включенные в Программу мероприятия должны быть реализованы с 2021 по 2023 год, они затрагивают, в том числе вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций.Документ предусматривает подписание и принятие ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов республики.В заседании с абхазской стороны приняли участие министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, замглавы МИД Одиссей Бигвава, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, представители Минфина, Минюста, МВД и Национального банка Абхазии, а также начальник государственно-правового управления Администрации президента Абхазии Натела Ломия.В обсуждении участвовали и представители Минюста, Минфина, Минэнерго, Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга, ФНС и ФТС России.Программа формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и России была утверждена сторонами 12 ноября 2020 года.Предыдущее расширенное заседание рабочей группы по реализации Программы прошло в Москве в январе 2022 года.

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