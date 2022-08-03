https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/pamyatnik-sovetskomu-politicheskomu-deyatelyu-valerianu-kobakhiya-otkryli-v-sukhume-1040691690.html

Памятник советскому политическому деятелю Валериану Кобахия открыли в Сухуме

Памятник советскому политическому деятелю Валериану Кобахия открыли в Сухуме

Валериан Кобахия – советский государственный и партийный деятель, был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник советском государственному и партийному деятелю, бывшему председателю Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валериану Кобахия открыли в Сухуме в среду 3 августа.На открытии памятника присутствовали родные Валериана Кобахия, его коллеги, руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, депутаты Парламента, представители министерств и ведомств, руководство столицы, общественность республики.Выступавшие отмечали весомый вклад Валериана Кобахия в отстаивании интересов жителей Абхазии в непростые годы советской власти, и что его имя вписано в историю республики как истинного патриота своей Родины.Сын Валериана Кобахия, Беслан Кобахия поблагодарил всех, кто причастен к открытию памятника его отцу.Беслан Кобахия также поблагодарил автора памятника, скульптора Григория Потоцкого, который долго и скрупулезно работал над памятником."На наш взгляд, получилось очень удачно", - сказал он.17 марта 2021 года на заседании Сухумского городского Собрания было принято решение о присвоении скверу по улице Аидгылара у здания бывшего Совета Министров имени Валериана Кобахия.Валериан Кобахия – советский государственный и партийный деятель. С 1958 года был председателем Исполнительного комитета районного Совета в Абхазской АССР, с 1962 года занимал должность первого секретаря Гудаутского районного комитета Компартии Грузии.С 1965 по 1975 годы Кобахия был первым секретарем Абхазского областного комитета Компартии Грузии, а с 1975 по 1978 годы секретарем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.С 1978 по 1990 годы Валериан Кобахия работал в должности председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. 25 августа 1990 года в качестве главы Парламента подписал Декларацию о государственном суверенитете Абхазии. Кобахия скончался 28 августа 1992 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210317/V-Sukhume-poyavitsya-skver-imeni-Valeriana-Kobakhiya-1032036763.html

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