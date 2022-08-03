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Политолог о признании "азовцев"* террористами: это было неизбежно

Политолог о признании "азовцев"* террористами: это было неизбежно

Признание Верховным судом России батальона "Азов"* террористической организацией прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта... 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T10:25+0300

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Политолог о признании "азовцев"* террористами: это было неизбежно Политолог о признании "азовцев"* террористами: это было неизбежно

Верховный суд РФ признал украинский батальон "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.Отныне всех боевиков этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет лишения свободы.В отношении ряда боевиков "Азова"* в России уже открыты уголовные дела, в частности, по статьям об экстремизме и наемничестве.Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов, со своей стороны, отметил, что признание "Азова"* террористической организацией было неизбежно."Особенно после того, как стали вскрываться преступления "Азова"*. Хотя экспертам и аналитикам это было понятно еще полтора-два года назад. Сейчас, когда закончился штурм Мариуполя, когда были взяты непосредственные преступники, когда они начали давать прямые показания, когда есть свидетельские показания, это стало неизбежностью", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.*Запрещенная в России террористическая организация.

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