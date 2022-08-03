https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/posrednik-solomko-o-predstoyaschem-okhotnichem-sezone-i-zaschite-natsionalnykh-resursov-1040684990.html

Посредник: Соломко о предстоящем охотничьем сезоне и защите национальных ресурсов

Посредник: Соломко о предстоящем охотничьем сезоне и защите национальных ресурсов

Как в республике отслеживается экологическая ситуация, как защищаются национальные ресурсы, в эфире радио Sputnik рассказал заместителем председателя... 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T15:40+0300

2022-08-03T15:40+0300

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Посредник: Соломко Посредник: Соломко

О том, какие вопросы, связанные с защитой окружающей среды, стоят сегодня особенно остро, в программе "Посредник" рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.Он сообщил, что инспекционный отдел Госкомитета готовится к открытию охотничьего сезона, который в этом году начинается 13 августа и завершится 15 марта 2023 года. Распоряжение об этом уже подписано.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, абхазия, экология, охота, аудио