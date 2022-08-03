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Пожар произошел в гостинице в Новом Афоне

Пожар произошел в гостинице в Новом Афоне

Возгорание случилось в ночь на среду, 3 августа, в курортном городе Абхазии. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T15:24+0300

2022-08-03T15:24+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Пожар произошел в трехэтажном гостевом доме в Новом Афоне на улице Лакоба, сообщает МЧС Абхазии.По данным спасательного ведомства, пожарные экстренно выехали по вызову минувшей ночью в 3:30. Огонь тушили три пожарных расчета: Нового Афона, Гудауты и Сухума. В результате ЧП сгорели кровля и третий этаж гостиницы, а также стоявшая рядом прачечная. Жильцы дома не пострадали.

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