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Пожар произошел в гостинице в Новом Афоне
Пожар произошел в гостинице в Новом Афоне
Возгорание случилось в ночь на среду, 3 августа, в курортном городе Абхазии. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T15:24+0300
2022-08-03T15:24+0300
2022-08-03T17:16+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Пожар произошел в трехэтажном гостевом доме в Новом Афоне на улице Лакоба, сообщает МЧС Абхазии.По данным спасательного ведомства, пожарные экстренно выехали по вызову минувшей ночью в 3:30. Огонь тушили три пожарных расчета: Нового Афона, Гудауты и Сухума. В результате ЧП сгорели кровля и третий этаж гостиницы, а также стоявшая рядом прачечная. Жильцы дома не пострадали.
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абхазия, новости, мчс абхазии, пожар, отдых, новый афон, сухум
Пожар произошел в гостинице в Новом Афоне
15:24 03.08.2022 (обновлено: 17:16 03.08.2022)
Возгорание случилось в ночь на среду, 3 августа, в курортном городе Абхазии.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Пожар произошел в трехэтажном гостевом доме в Новом Афоне на улице Лакоба, сообщает
МЧС Абхазии.
По данным спасательного ведомства, пожарные экстренно выехали по вызову минувшей ночью в 3:30. Огонь тушили три пожарных расчета: Нового Афона, Гудауты и Сухума.
В результате ЧП сгорели кровля и третий этаж гостиницы, а также стоявшая рядом прачечная. Жильцы дома не пострадали.