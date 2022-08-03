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Риски заражения COVID-19 увеличиваются, заявил Роспотребнадзор
Риски заражения COVID-19 увеличиваются, заявил Роспотребнадзор
За минувшую неделю в Абхазии выявили 141 случай заражения коронавирусной инфекции. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T09:45+0300
2022-08-03T09:45+0300
2022-08-03T10:20+0300
россия
роспотребнадзор
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Риски инфицирования коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" увеличиваются в летний период, важно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.При плохом самочувствии ведомство рекомендует избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус отрицательный, а также не заниматься самолечением.Для профилактики распространения коронавируса Роспотребнадзор призывает регулярно проветривать помещения в течение 30 минут, мыть руки с мылом.Людям из уязвимых категорий следует использовать маски в местах массового посещения.Для профилактики и защиты от тяжелого течения болезни можно привиться или ревакцинироваться раз в полгода, отметили в Роспотребнадзоре.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, роспотребнадзор, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Риски заражения COVID-19 увеличиваются, заявил Роспотребнадзор
09:45 03.08.2022 (обновлено: 10:20 03.08.2022)
За минувшую неделю в Абхазии выявили 141 случай заражения коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Риски инфицирования коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" увеличиваются в летний период, важно соблюдать меры предосторожности, сообщается
на сайте Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом", – говорится в сообщении.
При плохом самочувствии ведомство рекомендует избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус отрицательный, а также не заниматься самолечением.
Для профилактики распространения коронавируса Роспотребнадзор призывает регулярно проветривать помещения в течение 30 минут, мыть руки с мылом.
Людям из уязвимых категорий следует использовать маски в местах массового посещения.
Для профилактики и защиты от тяжелого течения болезни можно привиться или ревакцинироваться раз в полгода, отметили в Роспотребнадзоре.