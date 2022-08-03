https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/riski-zarazheniya-covid-19-uvelichivayutsya-zayavil-rospotrebnadzor-1040676715.html

Риски заражения COVID-19 увеличиваются, заявил Роспотребнадзор

Риски заражения COVID-19 увеличиваются, заявил Роспотребнадзор

За минувшую неделю в Абхазии выявили 141 случай заражения коронавирусной инфекции. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T09:45+0300

2022-08-03T09:45+0300

2022-08-03T10:20+0300

россия

роспотребнадзор

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Риски инфицирования коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" увеличиваются в летний период, важно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.При плохом самочувствии ведомство рекомендует избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус отрицательный, а также не заниматься самолечением.Для профилактики распространения коронавируса Роспотребнадзор призывает регулярно проветривать помещения в течение 30 минут, мыть руки с мылом.Людям из уязвимых категорий следует использовать маски в местах массового посещения.Для профилактики и защиты от тяжелого течения болезни можно привиться или ревакцинироваться раз в полгода, отметили в Роспотребнадзоре.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, роспотребнадзор, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости