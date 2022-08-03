https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/takie-obstoyatelstva-khalvash-ob-uluchshenii-investitsionnogo-klimata-v-abkhazii--1040588382.html
Такие обстоятельства: Халваш об улучшении инвестиционного климата в Абхазии
Такие обстоятельства: Халваш об улучшении инвестиционного климата в Абхазии
Как привлечь инвестиции в Абхазию, как гармонизация законодательства Абхазии и России позволит снять проблемные моменты и что необходимо сделать внутри... 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T09:33+0300
2022-08-03T09:33+0300
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Такие обстоятельства: Халваш об улучшении инвестиционного климата в Абхазии
Такие обстоятельства: Халваш об улучшении инвестиционного климата в Абхазии
По мнению Халваш, необходимо приводить в порядок законодательную базу Абхазии. "В первую очередь, картина изменится, как только будет подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. При нынешнем законодательстве получается, что человек, который инвестирует в Абхазию, должен заплатить налоги в Абхазии, а потом либо объясняться с налоговыми службами в России, либо второй раз платить налоги. При таких условиях сложно добиться инвестиций в Абхазию... Кроме того, нам нужно думать о создании конкурентных преимуществ", – считает предприниматель. Халваш отметил, что основной партнер Абхазии – Россия уже много сделала для того, чтобы в республике развивался бизнес, чтобы пошли инвестиции. "Сейчас от нас самих зависит, как быстро мы сориентируемся. Тем более в той ситуации, которая сейчас творится в мире, когда освободились огромные ниши на российском рынке для товаров и услуг. Сейчас с точки зрения бизнеса очень благоприятная ситуация, чтобы занять освободившиеся ниши. Но для этого нужно провести серьезную работу. В первую очередь, нужно довести законодательство до ума, и дальше бизнес сам пойдет", – сказал Батал Халваш. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Халваш об улучшении инвестиционного климата в Абхазии
09:33 03.08.2022 (обновлено: 09:34 03.08.2022)
Как привлечь инвестиции в Абхазию, как гармонизация законодательства Абхазии и России позволит снять проблемные моменты и что необходимо сделать внутри республики, в эфире радио Sputnik рассказал предприниматель Батал Халваш.
По мнению Халваш, необходимо приводить в порядок законодательную базу Абхазии.
"В первую очередь, картина изменится, как только будет подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. При нынешнем законодательстве получается, что человек, который инвестирует в Абхазию, должен заплатить налоги в Абхазии, а потом либо объясняться с налоговыми службами в России, либо второй раз платить налоги. При таких условиях сложно добиться инвестиций в Абхазию... Кроме того, нам нужно думать о создании конкурентных преимуществ", – считает предприниматель.
Халваш отметил, что основной партнер Абхазии – Россия уже много сделала для того, чтобы в республике развивался бизнес, чтобы пошли инвестиции.
"Сейчас от нас самих зависит, как быстро мы сориентируемся. Тем более в той ситуации, которая сейчас творится в мире, когда освободились огромные ниши на российском рынке для товаров и услуг. Сейчас с точки зрения бизнеса очень благоприятная ситуация, чтобы занять освободившиеся ниши. Но для этого нужно провести серьезную работу. В первую очередь, нужно довести законодательство до ума, и дальше бизнес сам пойдет", – сказал Батал Халваш.
Подробности слушайте в аудиофайле
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