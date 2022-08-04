https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/beslan-eshba-rasskazal-o-kriminogennoy-obstanovke-v-sukhume-1040701127.html

Беслан Эшба рассказал о криминогенной обстановке в Сухуме

Беслан Эшба рассказал о криминогенной обстановке в Сухуме

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба рассказал о ситуации с правопорядком за первое полугодие 2022 года на встрече с главой... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба рассказал о ситуации с правопорядком за первое полугодие 2022 года на встрече с главой государства.По его данным, в УВД по городу Сухум в этот период работали 165 сотрудников, или 82,95% из положенных по штату.За первое полугодие по городу было зарегистрировано 124 преступления уголовного характера, раскрыто 119, раскрываемость составила 96%.Из общего количества зарегистрированных преступлений тяжких – 38, раскрыто 34, или 89,5%.За аналогичный период прошлого года, всего было зарегистрировано 111 преступлений, раскрыто 101 или 90,9%."Ежедневная работа по оперативно-профилактическим мероприятиям положительно сказалась на выявлении фактов незаконного оборота наркотиков, 32 выявленных факта, против 27 в 2021 году и 26 выявленных фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов, против 37 в 2021 году", - сказал Эшба.Он добавил, что каждый день сотрудники милиции проводят профилактические рейдовые мероприятия во всех районах столицы.По его словам, ежедневно ведется работа по задержанию преступников скрывающихся от суда и следствия. За отчетный период объявлено в розыск пять человек, установлено и задержано четверо. В настоящее время остаются в розыске 47 человек.По словам Эшба, с началом летнего курортного сезона столичная милиция усилила профилактические мероприятия на предупреждение и пресечение преступлений в отношении туристов, разработана и задействована с мая специальная дислокация сил и средств.За первое полугодие 2022 года в Сухуме зарегистрировано пять ДТП, возбуждено одно уголовное дело со смертельным исходом, при котором погибли четыре человека, получили ранения восемь человек. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано семь ДТП, погиб один человек, восемь пострадали.

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