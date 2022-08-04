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Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Ачгуара"
Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Ачгуара"
Ремонтные бригады "Черноморэнерго" занялись устранением аварии, и в течение часа энергоснабжение Абхазии было восстановлено. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T13:38+0300
2022-08-04T13:38+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на воздушной линии "Ачгуара", сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.По его словам, ремонтные бригады ведут работу по устранению аварии.Без света остались Гагрский, Гудаутский районы, Сухум и окрестности. Восточная Абхазия получает электроэнергию по линии "Шешелети-1".
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, свет, новости
Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Ачгуара"
13:38 04.08.2022 (обновлено: 13:54 04.08.2022)
Ремонтные бригады "Черноморэнерго" занялись устранением аварии, и в течение часа энергоснабжение Абхазии было восстановлено.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на воздушной линии "Ачгуара", сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
"Аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Предположительно из-за нагрузки и погоды произошли провисы между пролетами. Также аварийно отключился один из генераторов ИнгурГЭС", - отметил Гагулия
По его словам, ремонтные бригады ведут работу по устранению аварии.
Без света остались Гагрский, Гудаутский районы, Сухум и окрестности. Восточная Абхазия получает электроэнергию по линии "Шешелети-1".