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Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Ачгуара"

Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии "Ачгуара"

Ремонтные бригады "Черноморэнерго" занялись устранением аварии, и в течение часа энергоснабжение Абхазии было восстановлено. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T13:38+0300

2022-08-04T13:38+0300

2022-08-04T13:54+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на воздушной линии "Ачгуара", сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.По его словам, ремонтные бригады ведут работу по устранению аварии.Без света остались Гагрский, Гудаутский районы, Сухум и окрестности. Восточная Абхазия получает электроэнергию по линии "Шешелети-1".

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, свет, новости