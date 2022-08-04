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Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания
Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания дал пресс-конференцию по возвращении на родину после рабочего визита в Россию. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T20:28+0300
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Журналистов интересовали вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, социальной сферой страны, не обошли вниманием также широко обсуждаемая тема соглашения о пицундской госдаче.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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мультимедиа, видео, абхазия, аслан бжания, пресс-конференции, видео
Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания
20:28 04.08.2022 (обновлено: 20:35 04.08.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания дал пресс-конференцию по возвращении на родину после рабочего визита в Россию.
Журналистов интересовали вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, социальной сферой страны, не обошли вниманием также широко обсуждаемая тема соглашения о пицундской госдаче.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.