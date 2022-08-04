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Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания
Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания дал пресс-конференцию по возвращении на родину после рабочего визита в Россию. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
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Журналистов интересовали вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, социальной сферой страны, не обошли вниманием также широко обсуждаемая тема соглашения о пицундской госдаче.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания

20:28 04.08.2022 (обновлено: 20:35 04.08.2022)
© Видео Леон Анкваб, Акоп Кущян
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Президент Абхазии Аслан Бжания дал пресс-конференцию по возвращении на родину после рабочего визита в Россию.
Журналистов интересовали вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, социальной сферой страны, не обошли вниманием также широко обсуждаемая тема соглашения о пицундской госдаче.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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