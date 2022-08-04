https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/dva-chasa-na-otvety-press-konferentsiya-bzhaniya-1040718905.html

Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания

Два часа на ответы: пресс-конференция Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания дал пресс-конференцию по возвращении на родину после рабочего визита в Россию. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

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Журналистов интересовали вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, социальной сферой страны, не обошли вниманием также широко обсуждаемая тема соглашения о пицундской госдаче.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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