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Глава Сухума отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2022 года

Глава Сухума отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2022 года

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг проводит встречу в Администрации города Сухум, на которой мэр столицы Беслан Эшба представил отчет о проделанной... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2022 года выполнена на 113%, сообщил глава Администрации города Беслан Эшба."При плане 571 миллион 471 тысяча рублей, поступило 645 миллиона 598 тысяч рублей, что на 74 миллиона 127 тысяч больше плана за первое полугодие 2022 года", - отметил мэр столицы.Он добавил, что при плане собственных доходов 495 миллионов 468 тысяч рублей, поступило 570 миллионов 752 тысяч рублей, что составляет 115% от плана первого полугодия.По его словам, сравнительный анализ поступлений собственных доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показывает, что в бюджет города поступило на 78 миллионов 747 тысяч рублей больше, динамика роста составила 116%."Расходная часть бюджета за первое полугодие 2022 года составила 85,4%, при плане 687 миллионов 450 тысяч рублей, профинансировано 587 миллионов 297 тысяч", - проинформировал градоначальник.Бюджет по городу Сухум на весь 2022 год был принят в размере 1 миллиард 178 миллионов 400 тысяч рублей.Дефицит по расходам составил 264 миллиона 412 тысяч рублей, он будет перекрыт за счет остатков на 1 января 2022 года и межбюджетных трансфертов, в том числе 92 миллиона 200 тысяч рублей - субсидия на зарплату социального блока из России, а также дотации - 39 миллионов 50 тысяч рублей (из резервного фонда президента), 2 миллиона – Кабинет министров Абхазии, а также 3 миллиона 500 тысяч рублей из других поступлений.Кроме того, Эшба сообщил что в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы реализовываются различные мероприятия.На эти цели по инвестиционной программе 2020-2022 годов было направлено 580 миллионов рублей.Глава администрации Сухума также рассказал о том, что в Сухуме реализовываются ряд инвестиционных проектов на общую сумму в 1 миллиард 730 миллионов рублей.

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