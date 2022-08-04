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Главный четверг: об образовании в Галском районе и подготовке к новому учебному году
Главный четверг: об образовании в Галском районе и подготовке к новому учебному году
Как готовятся к новому учебному году в Галском районе, когда школы перейдут полностью на обучение на абхазском и русском языках, и какие возможности есть у... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T17:33+0300
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образование
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Главный четверг: об образования в Галском районе и подготовке к новому учебному году
Главный четверг: об образования в Галском районе и подготовке к новому учебному году
В новом учебном году в Галском районе откроются 19 школ. Общее количеств учащихся 2865, проинформировал Пилия.По словам главы района, новыми учебниками обеспечены все школы, ожидается еще поступление. Говоря о преподавании абхазского языка в районе, Пилия сказал, что делается все возможное."У нас 44 преподавателя абхазского языка. Два ученика стали призерами республиканской олимпиады по абхазскому языку. Мы все делаем для качественного преподавания абхазского языка. Школы все переведены на русский язык, а грузинский язык преподается как предмет", – сказал Пилия.Пилия также рассказал, какие возможности есть у выпускников школ для получения дальнейшего образования внутри Абхазии и в России. Глава района затронул вопрос выдачи абхазских паспортов выпускникам школ.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, галский район, образование, школы, аудио

Главный четверг: об образовании в Галском районе и подготовке к новому учебному году

17:33 04.08.2022 (обновлено: 18:33 04.08.2022)
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Главный четверг: об образования в Галском районе и подготовке к новому учебному году
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Как готовятся к новому учебному году в Галском районе, когда школы перейдут полностью на обучение на абхазском и русском языках, и какие возможности есть у абитуриентов, в эфире радио Sputnik рассказал глава района Константин Пилия.
В новом учебном году в Галском районе откроются 19 школ. Общее количеств учащихся 2865, проинформировал Пилия.
По словам главы района, новыми учебниками обеспечены все школы, ожидается еще поступление. Говоря о преподавании абхазского языка в районе, Пилия сказал, что делается все возможное.
"У нас 44 преподавателя абхазского языка. Два ученика стали призерами республиканской олимпиады по абхазскому языку. Мы все делаем для качественного преподавания абхазского языка. Школы все переведены на русский язык, а грузинский язык преподается как предмет", – сказал Пилия.
Пилия также рассказал, какие возможности есть у выпускников школ для получения дальнейшего образования внутри Абхазии и в России. Глава района затронул вопрос выдачи абхазских паспортов выпускникам школ.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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