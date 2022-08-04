https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/grazhdanin-i-nachalnik-geriya-o-borbe-s-vreditelyami-kukuruzy-v-abkhazii---1040690135.html

Гражданин и начальник: Герия о борьбе с вредителями кукурузы в Абхазии

Гражданин и начальник: Герия о борьбе с вредителями кукурузы в Абхазии

Какие меры специалисты Минсельхоза Абхазии предпринимают для сохранности урожая кукурузы, и как защищают другие культуры, в эфире радио Sputnik рассказал... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T13:00+0300

2022-08-04T13:00+0300

2022-08-04T13:00+0300

радио

подкасты

гражданин и начальник

минсельхоз

борьба с вредителями в абхазии

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Гражданин и начальник: Герия о борьбе с вредителями кукурузы в Абхазии Гражданин и начальник: Герия о борьбе с вредителями кукурузы в Абхазии

Проблема выращивания кукурузы связаны с нашествием вредителей, и в прошлом году ситуация была негативной, и в этом году уже большие потери, сказал Герия в эфире радио."Вредители на посевах кукурузы, томата, перца. В общем 120 культур сельхозназначения представляют хорошую кормовую базу для этих гусениц. Это аборигенные вредители, они не завезенные в отличие от других, известны с конца XIX века – это хлопковая совка и кукурузный стеблевой мотылек. Вред приносят не бабочки и не личинки, а гусеницы. Спасаться от вредителей необходимо химическим способом – это самый действенный путь", - сказал Герия в эфире радио.Начальник службы защиты растений Минсельхоза подробно рассказал о способе подавления развитие насекомого, какие меры необходимо предпринять крестьянам.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, минсельхоз, борьба с вредителями в абхазии, аудио