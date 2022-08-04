https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/kontrabandnye-sigarety-izyali-v-gagre-1040716322.html
Контрабандные сигареты изъяли в Гагре
Контрабандные сигареты изъяли в Гагре
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п "Псоу" проверили торговый объект при проведении оперативно-профилактических... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T18:47+0300
2022-08-04T18:47+0300
2022-08-04T18:50+0300
в абхазии
таможня
контрабанда
новости
сигареты
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Более восьми тысяч контрабандных сигарет, в том числе и электронных, изъяли таможенники в торговом объекте в Гагре, сообщается на сайте ГТК.Продукция была ввезена в республику с нарушением действующего таможенного законодательства, сигареты продавались без акцизных марок Абхазии."Обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 8 200 штук и электронные сигареты в количестве 135 единиц, ввезенные ранее на территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства республики", – говорится в сообщении.Материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, контрабанда, новости, сигареты
Контрабандные сигареты изъяли в Гагре
18:47 04.08.2022 (обновлено: 18:50 04.08.2022)
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п "Псоу" проверили торговый объект при проведении оперативно-профилактических мероприятий в Гагре.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik.
Более восьми тысяч контрабандных сигарет, в том числе и электронных, изъяли таможенники в торговом объекте в Гагре, сообщается
на сайте ГТК.
Продукция была ввезена в республику с нарушением действующего таможенного законодательства, сигареты продавались без акцизных марок Абхазии.
"Обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 8 200 штук и электронные сигареты в количестве 135 единиц, ввезенные ранее на территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства республики", – говорится в сообщении.
Материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.