https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/kontrabandnye-sigarety-izyali-v-gagre-1040716322.html

Контрабандные сигареты изъяли в Гагре

Контрабандные сигареты изъяли в Гагре

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п "Псоу" проверили торговый объект при проведении оперативно-профилактических... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T18:47+0300

2022-08-04T18:47+0300

2022-08-04T18:50+0300

в абхазии

таможня

контрабанда

новости

сигареты

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Более восьми тысяч контрабандных сигарет, в том числе и электронных, изъяли таможенники в торговом объекте в Гагре, сообщается на сайте ГТК.Продукция была ввезена в республику с нарушением действующего таможенного законодательства, сигареты продавались без акцизных марок Абхазии."Обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 8 200 штук и электронные сигареты в количестве 135 единиц, ввезенные ранее на территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства республики", – говорится в сообщении.Материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таможня, контрабанда, новости, сигареты