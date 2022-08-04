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Поэт и блогер Анна Егоян рассказала о предстоящем вечере поэзии в Сухуме
Поэт и блогер Анна Егоян рассказала о предстоящем вечере поэзии в Сухуме
В пресс-центре Sputnik Абхазия Анна Егоян рассказала о своем вечере поэзии в Сухуме, творческом пути и раскрыла секрет популярности. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пресс-конференция современной поэтессы и блогера Анны Егоян прошла на площадке Sputnik в Сухуме в четверг, 4 августа.Встреча была приурочена к ее вечеру поэзии "Высшая точка чувств", который должен пройти 11 августа в Абхазской государственной филармонии.Егоян рассказала, что давно хотела провести подобное мероприятие в Абхазии, и когда многие стали звать ее выступить с собственной программой, она не смогла проигнорировать просьбу."В Абхазии я не в первый раз. Недавно составляли список городов, где у нас планируются мероприятия. Мы прислушиваемся к тому, о чем нас просят люди. Очень многие просили нас приехать в Абхазию. Мы не могли эти просьбы оставить без внимания. Учитывая то, что в Абхазии я не в первый раз, хотела, чтобы здесь состоялся этот вечер. Я очень рада, что это произошло", – призналась Егоян.В программе вечера, по ее словам, много произведений классиков, современных поэтов, а также авторских стихов. Егоян прочитает также один из стихов абхазского писателя Дмитрия Гулиа.Анна Егоян не только современная поэтесса, которая декламирует свои стихи и произведения других поэтов, но также блогер-миллионник. Она поделилась секретом успеха.Поэтесса отметила, что сегодня, несмотря на то, что жизнь молодых людей в основном сконцентрирована в социальных сетях, стихи не теряют актуальности, и многие авторы используют тот же интернет для того, чтобы "заразить молодежь поэзией".Поэтический вечер "Высшая точка чувств" Анны Егоян состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа. Международное информационное агентство Sputnik Абхазия выступает информационным партнером мероприятия.
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абхазия, сухум, литература, поэзия, пресс-конференции, новости

Поэт и блогер Анна Егоян рассказала о предстоящем вечере поэзии в Сухуме

16:40 04.08.2022 (обновлено: 17:53 04.08.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Анна Егоян
Анна Егоян - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пресс-центре Sputnik Абхазия Анна Егоян рассказала о своем вечере поэзии в Сухуме, творческом пути и раскрыла секрет популярности.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пресс-конференция современной поэтессы и блогера Анны Егоян прошла на площадке Sputnik в Сухуме в четверг, 4 августа.
Встреча была приурочена к ее вечеру поэзии "Высшая точка чувств", который должен пройти 11 августа в Абхазской государственной филармонии.
Егоян рассказала, что давно хотела провести подобное мероприятие в Абхазии, и когда многие стали звать ее выступить с собственной программой, она не смогла проигнорировать просьбу.
"В Абхазии я не в первый раз. Недавно составляли список городов, где у нас планируются мероприятия. Мы прислушиваемся к тому, о чем нас просят люди. Очень многие просили нас приехать в Абхазию. Мы не могли эти просьбы оставить без внимания. Учитывая то, что в Абхазии я не в первый раз, хотела, чтобы здесь состоялся этот вечер. Я очень рада, что это произошло", – призналась Егоян.
В программе вечера, по ее словам, много произведений классиков, современных поэтов, а также авторских стихов. Егоян прочитает также один из стихов абхазского писателя Дмитрия Гулиа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Анна Егоян
Анна Егоян - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
Анна Егоян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Анна Егоян не только современная поэтесса, которая декламирует свои стихи и произведения других поэтов, но также блогер-миллионник. Она поделилась секретом успеха.

"Я никогда не заостряла внимание на количестве подписчиков, то есть они у меня прибавлялись-прибавлялись. Изначально, когда я записывала видео для социальных сетей, у меня не было однозначной цели, чтобы набрать большое количество подписчиков, чтобы набрать охваты. Я делала просто от души. Я просто делала дело, которое люблю. Я поняла, что есть последователи, есть люди, которым нравится, есть сарафанное радио, которое распространяется, друзья пересылают друг другу. Кто-то признается моими видеороликами в любви. И это все распространяется", – пояснила Егоян.

Поэтесса отметила, что сегодня, несмотря на то, что жизнь молодых людей в основном сконцентрирована в социальных сетях, стихи не теряют актуальности, и многие авторы используют тот же интернет для того, чтобы "заразить молодежь поэзией".
© Sputnik / Томас Тхайцук Видео-мост Сухум-Ереван с Анной Егоян
Видео-мост Сухум-Ереван с Анной Егоян - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
Видео-мост Сухум-Ереван с Анной Егоян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поэтический вечер "Высшая точка чувств" Анны Егоян состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа. Международное информационное агентство Sputnik Абхазия выступает информационным партнером мероприятия.
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