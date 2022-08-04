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Сборная Абхазии отправилась на АрМИ-2022
Сборная Абхазии отправилась на АрМИ-2022
Армейские игры будут проходить две недели на территории 12 государств, команда Абхазии примет участие в соревнованиях в России и Венесуэле. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T10:40+0300
2022-08-04T10:40+0300
2022-08-04T10:47+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в международных армейских играх АрМИ-2022, которые пройдут с 13 по 27 августа.Накануне сборная из 80 человек отправилась на соревнования спецбортом из Сухума впервые таким большим составом.В этом году на армейских играх страны продемонстрируют не только боевые навыки, но и свою культуру, быт и традиции.Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз команда проявит себя в семи конкурсах из 36, в том числе, впервые в снайперском рубеже, который пройдет в Венесуэле.Игры пройдут на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.
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абхазия, в мире, армия, новости
Сборная Абхазии отправилась на АрМИ-2022
10:40 04.08.2022 (обновлено: 10:47 04.08.2022)
Армейские игры будут проходить две недели на территории 12 государств, команда Абхазии примет участие в соревнованиях в России и Венесуэле.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в международных армейских играх АрМИ-2022, которые пройдут с 13 по 27 августа.
Накануне сборная из 80 человек отправилась на соревнования спецбортом из Сухума впервые таким большим составом.
В этом году на армейских играх страны продемонстрируют не только боевые навыки, но и свою культуру, быт и традиции.
Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз команда проявит себя в семи конкурсах из 36, в том числе, впервые в снайперском рубеже, который пройдет в Венесуэле.
Игры пройдут на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.