https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/sbornaya-abkhazii-otpravilas-na-armi-2022-1040694460.html

Сборная Абхазии отправилась на АрМИ-2022

Сборная Абхазии отправилась на АрМИ-2022

Армейские игры будут проходить две недели на территории 12 государств, команда Абхазии примет участие в соревнованиях в России и Венесуэле. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Абхазия примет участие в международных армейских играх АрМИ-2022, которые пройдут с 13 по 27 августа.Накануне сборная из 80 человек отправилась на соревнования спецбортом из Сухума впервые таким большим составом.В этом году на армейских играх страны продемонстрируют не только боевые навыки, но и свою культуру, быт и традиции.Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз команда проявит себя в семи конкурсах из 36, в том числе, впервые в снайперском рубеже, который пройдет в Венесуэле.Игры пройдут на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.

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абхазия, в мире, армия, новости