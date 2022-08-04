https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/soglashenie-o-sodeystvii-razvitiyu-abkhazii-do-2025-goda-podpisano-v-moskve-1040705308.html

Соглашение о содействии развитию Абхазии до 2025 года подписано в Москве

Соглашение о содействии развитию Абхазии до 2025 года подписано в Москве

Цель соглашения – оказание Россией помощи в развитии Абхазии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T15:20+0300

2022-08-04T15:20+0300

2022-08-04T18:19+0300

абхазия

россия

москва

максим решетников

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536896_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ed16bd6cf185d998b08ecdb1c0f012cb.jpg

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В Москве подписано Соглашение о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, сообщает Телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.С российской стороны документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, с абхазской – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Аналогичное соглашение Российская Федерация подписала и с Южной Осетией."Россия продолжает помогать республикам в выплате социальных пособий, бюджетных выплатах, оказании социальных услуг", — сказал Решетников. В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ и на другие расходы.

абхазия

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россия, москва, максим решетников, новости, экономика