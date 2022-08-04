https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/soglashenie-o-sodeystvii-razvitiyu-abkhazii-do-2025-goda-podpisano-v-moskve-1040705308.html
Соглашение о содействии развитию Абхазии до 2025 года подписано в Москве
Соглашение о содействии развитию Абхазии до 2025 года подписано в Москве
Цель соглашения – оказание Россией помощи в развитии Абхазии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T15:20+0300
2022-08-04T15:20+0300
2022-08-04T18:19+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В Москве подписано Соглашение о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, сообщает Телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.С российской стороны документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, с абхазской – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Аналогичное соглашение Российская Федерация подписала и с Южной Осетией."Россия продолжает помогать республикам в выплате социальных пособий, бюджетных выплатах, оказании социальных услуг", — сказал Решетников. В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ и на другие расходы.
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абхазия, россия, москва, максим решетников, новости, экономика
Соглашение о содействии развитию Абхазии до 2025 года подписано в Москве
15:20 04.08.2022 (обновлено: 18:19 04.08.2022)
Цель соглашения – оказание Россией помощи в развитии Абхазии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik.
В Москве подписано Соглашение о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, сообщает Телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
.
С российской стороны документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, с абхазской – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Аналогичное соглашение Российская Федерация подписала и с Южной Осетией.
"Россия продолжает помогать республикам в выплате социальных пособий, бюджетных выплатах, оказании социальных услуг", — сказал Решетников.
В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ и на другие расходы.