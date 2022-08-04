https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/takie-obstoyatelstva-shalashaa-o-programme-gospodderzhki-abkhazskogo-biznesa--1040666144.html

Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса

Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса

О программах поддержки малого и среднего бизнеса, об их эффективности, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T08:58+0300

2022-08-04T08:58+0300

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Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса

Программа поддержки малого и среднего бизнеса принята Кабмином. На помощь бизнесу Абхазии из средств бюджета будет выделено 50 миллионов рублей. Об эффекте от программ поддержки малого и среднего бизнеса и их направленности рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа. Он считает, что деньги обязательно должны быть возвратными, информация о господдержке должна быть доступна для всех, но помощь лучше выделять на конкурсной основе. В комиссии по его словам, должны участвовать общественники, а сейчас эти программы выбирают в комиссиях, созданных из работников ведомства. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, бизнес, кабинет министров абхазии, аудио