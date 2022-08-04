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Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса
Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса
О программах поддержки малого и среднего бизнеса, об их эффективности, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T08:58+0300
2022-08-04T08:58+0300
2022-08-04T08:58+0300
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Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса
Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса
Программа поддержки малого и среднего бизнеса принята Кабмином. На помощь бизнесу Абхазии из средств бюджета будет выделено 50 миллионов рублей. Об эффекте от программ поддержки малого и среднего бизнеса и их направленности рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа. Он считает, что деньги обязательно должны быть возвратными, информация о господдержке должна быть доступна для всех, но помощь лучше выделять на конкурсной основе. В комиссии по его словам, должны участвовать общественники, а сейчас эти программы выбирают в комиссиях, созданных из работников ведомства. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, бизнес, кабинет министров абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Шалашаа о программе господдержки абхазского бизнеса
О программах поддержки малого и среднего бизнеса, об их эффективности, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса принята Кабмином. На помощь бизнесу Абхазии из средств бюджета будет выделено 50 миллионов рублей. Об эффекте от программ поддержки малого и среднего бизнеса и их направленности рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.
Он считает, что деньги обязательно должны быть возвратными, информация о господдержке должна быть доступна для всех, но помощь лучше выделять на конкурсной основе. В комиссии по его словам, должны участвовать общественники, а сейчас эти программы выбирают в комиссиях, созданных из работников ведомства.
Подробности слушайте в аудиофайле.