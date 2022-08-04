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Три бригады ВСУ в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

Три бригады ВСУ в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Три бригады Вооруженных сил Украины бросили свои позиции из-за больших потерь, сообщило Минобороны России в сводке за 4 августа. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T18:05+0300

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Три бригады Вооруженных сил Украины бросили свои позиции из-за больших потерь, сообщило Минобороны России в сводке за 4 августа.За минувшие сутки ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 400 украинских военнослужащих, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек — при ударе по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова.Силы ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять снарядов РСЗО.Всего с начала проведения СВО потери ВСУ составляют: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты и освобождения Донбасса. Конечная цель операции, по словам президента Владимира Путина, включает и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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россия, украина, донбасс, днр, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы украины