https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/tsifry-ot-mera-uspekhi-sukhuma-v-pervoy-polovine-2022-goda-1040720197.html

Цифры от мэра: успехи Сухума в первой половине 2022 года

Цифры от мэра: успехи Сухума в первой половине 2022 года

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу в Администрации города Сухум, на которой мэр столицы Беслан Эшба представил отчет о проделанной работе за первое... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T21:55+0300

2022-08-04T21:55+0300

2022-08-04T21:55+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

сухум

аслан бжания

беслан эшба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040717267_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_a3696b089d63f6cfbbf8834af2ec6656.jpg

На встрече с президентом Абхазии, мэр столицы Беслан Эшба сообщил о главных результатах деятельности администрации Сухума. Он рассказал, что доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2022 года выполнена на 113%.Беслан Эшба также рассказал о криминогенной ситуации в столице, ситуации на дорогах, медицине, образовании, инвестициях и других основных областях жизнедеятельности столицы Абхазии.После выступления градоначальника пришедшие на встречу адресовали свои вопросы ему президенту.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, сухум, аслан бжания, беслан эшба, видео