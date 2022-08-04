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Цифры от мэра: успехи Сухума в первой половине 2022 года
Цифры от мэра: успехи Сухума в первой половине 2022 года
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу в Администрации города Сухум, на которой мэр столицы Беслан Эшба представил отчет о проделанной работе за первое... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T21:55+0300
2022-08-04T21:55+0300
2022-08-04T21:55+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
сухум
аслан бжания
беслан эшба
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На встрече с президентом Абхазии, мэр столицы Беслан Эшба сообщил о главных результатах деятельности администрации Сухума. Он рассказал, что доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2022 года выполнена на 113%.Беслан Эшба также рассказал о криминогенной ситуации в столице, ситуации на дорогах, медицине, образовании, инвестициях и других основных областях жизнедеятельности столицы Абхазии.После выступления градоначальника пришедшие на встречу адресовали свои вопросы ему президенту.
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видео, мультимедиа, сухум, аслан бжания, беслан эшба, видео
Цифры от мэра: успехи Сухума в первой половине 2022 года
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу в Администрации города Сухум, на которой мэр столицы Беслан Эшба представил отчет о проделанной работе за первое полугодие 2022 года.
На встрече с президентом Абхазии, мэр столицы Беслан Эшба сообщил о главных результатах деятельности администрации Сухума. Он рассказал, что доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2022 года выполнена на 113%.
Беслан Эшба также рассказал о криминогенной ситуации в столице, ситуации на дорогах, медицине, образовании, инвестициях и других основных областях жизнедеятельности столицы Абхазии.
После выступления градоначальника пришедшие на встречу адресовали свои вопросы ему президенту.