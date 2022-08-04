https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/tvorchestvo-ot-dushi-anna-egoyan-o-poezii-i-blogerstve-1040712861.html

Творчество от души: Анна Егоян о поэзии и блогерстве

Творчество от души: Анна Егоян о поэзии и блогерстве

Пресс-конференция современной поэтессы, блогера Анны Егоян прошла на площадке Sputnik Абхазия в четверг, 4 августа. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T17:45+0300

2022-08-04T17:45+0300

2022-08-04T18:31+0300

пресс-центр

видео

мультимедиа

литература

поэзия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040710672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5799260ecc7a57fdd3d03af48ad51bb9.jpg

О подробностях предстоящего поэтического вечера в Сухуме, секрете успеха у армии поклонников и своем творческом пути рассказала поэт, чтец и блогер-миллионник Анна Егоян.Ее авторский вечер поэзии "Высшая точка чувств" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, литература, поэзия, видео