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Творчество от души: Анна Егоян о поэзии и блогерстве
Творчество от души: Анна Егоян о поэзии и блогерстве
Пресс-конференция современной поэтессы, блогера Анны Егоян прошла на площадке Sputnik Абхазия в четверг, 4 августа. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T17:45+0300
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О подробностях предстоящего поэтического вечера в Сухуме, секрете успеха у армии поклонников и своем творческом пути рассказала поэт, чтец и блогер-миллионник Анна Егоян.Ее авторский вечер поэзии "Высшая точка чувств" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа.
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Творчество от души: Анна Егоян о поэзии и блогерстве
17:45 04.08.2022 (обновлено: 18:31 04.08.2022)
Пресс-конференция современной поэтессы, блогера Анны Егоян прошла на площадке Sputnik Абхазия в четверг, 4 августа.
О подробностях предстоящего поэтического вечера в Сухуме, секрете успеха у армии поклонников и своем творческом пути рассказала поэт, чтец и блогер-миллионник Анна Егоян.
Ее авторский вечер поэзии "Высшая точка чувств" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа.