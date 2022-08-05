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Библиотекарь о новых российских учебниках для школ Абхазии: запаслись ластиками

Библиотекарь о новых российских учебниках для школ Абхазии: запаслись ластиками

О требованиях администраций школ к использованию новых российских учебников, которые бесплатно были розданы школам Абхазии, и какую работу провели библиотеки... 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T11:08+0300

2022-08-05T11:08+0300

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Библиотекарь о новых российских учебниках для школ Абхазии: запаслись ластиками Библиотекарь о новых российских учебниках для школ Абхазии: запаслись ластиками

Школы Абхазии находятся в процессе раздачи новых российских учебников. Книги поступили по линии Министерства просвещения и языковой политики. Партия школьных учебников для 1-7 классов была доставлена в Абхазию при поддержке российского руководства.Каковы требования администрации школ по использованию новых российских учебников, которые бесплатно розданы учащимся, а также какую работу провели школьные библиотеки по приему и раздаче книг, в эфире радио Sputnik рассказала библиотекарь сухумской второй средней школы Гаянэ Атоян.По ее словам, начальная школа полностью обеспечена новыми учебниками, в целом школе были переданы более 7 000 учебников. Все они 2020-2021 годов издания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, министерство образования и науки абхазии, учебники, школы, аудио