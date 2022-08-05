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Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни
Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлена гармонизация... 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T14:23+0300
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Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни
Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни
Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось в Москве 3 августа.В частности, обсудили вопросы гармонизации законодательств в таможенной сфере, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.По его словам, главный вопрос касается гармонизации таможенного законодательства Абхазии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Это означает принятие нового таможенного кодекса страны. Проект закона уже подготовлен. После рассмотрения его в Кабинета министров и в Администрации президента Абхазии, документ направят в Парламент на голосование.По словам Лабахуа, гармонизация законодательства облегчит пересечение грузов и товаров через границу.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни
14:23 05.08.2022 (обновлено: 14:24 05.08.2022)
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлена гармонизация законодательства в сфере таможни.
Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось в Москве 3 августа.
В частности, обсудили вопросы гармонизации законодательств в таможенной сфере, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.
По его словам, главный вопрос касается гармонизации таможенного законодательства Абхазии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Это означает принятие нового таможенного кодекса страны. Проект закона уже подготовлен. После рассмотрения его в Кабинета министров и в Администрации президента Абхазии, документ направят в Парламент на голосование.
По словам Лабахуа, гармонизация законодательства облегчит пересечение грузов и товаров через границу.
Подробности слушайте в аудиофайле
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