https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/labakhua-rasskazal-o-garmonizatsii-zakonodatelstv-rossii-i-abkhazii-v-sfere-tamozhni--1040723522.html

Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни

Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлена гармонизация... 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T14:23+0300

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Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни Лабахуа рассказал о гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере таможни

Заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось в Москве 3 августа.В частности, обсудили вопросы гармонизации законодательств в таможенной сфере, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.По его словам, главный вопрос касается гармонизации таможенного законодательства Абхазии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Это означает принятие нового таможенного кодекса страны. Проект закона уже подготовлен. После рассмотрения его в Кабинета министров и в Администрации президента Абхазии, документ направят в Парламент на голосование.По словам Лабахуа, гармонизация законодательства облегчит пересечение грузов и товаров через границу.Подробности слушайте в аудиофайле.

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