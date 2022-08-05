https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/vypusknitsy-sukhumskogo-muzuchilischa-o-postuplenii-v-moskovskuyu-konservatoriyu--1040741169.html
Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию
Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию
Об участии в проекте "Музыкальные каникулы" и обучении в престижном музыкальном вузе России в эфире радио Sputnik рассказали талантливые абхазские музыканты –... 05.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-05T17:09+0300
2022-08-05T17:09+0300
2022-08-05T17:31+0300
радио
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музыка
абхазия
московская консерватория имени п. и. чайковского
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Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию
Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию
В рамках проекта "Музыкальные каникулы" 3 августа в Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумба прошел концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища имени А.Ч.Чичба, обучающихся в вузах России. О своем впечатлении от концерта, о том, как складывается музыкальная карьера выпускников сухумского училища, о сбывшихся мечтах о поступлении в Московскую государственную консерваторию, о дальнейших планах в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали участницы "Музыкальных каникул", студентки московского вуза Лана Адлейба и Ярна Симсим.Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, музыка, абхазия, московская консерватория имени п. и. чайковского, аудио
Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию
17:09 05.08.2022 (обновлено: 17:31 05.08.2022)
Об участии в проекте "Музыкальные каникулы" и обучении в престижном музыкальном вузе России в эфире радио Sputnik рассказали талантливые абхазские музыканты – вокалистка Ярна Симсим и пианистка Лана Адлейба.
В рамках проекта "Музыкальные каникулы" 3 августа в Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумба прошел концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища имени А.Ч.Чичба, обучающихся в вузах России.
О своем впечатлении от концерта, о том, как складывается музыкальная карьера выпускников сухумского училища, о сбывшихся мечтах о поступлении в Московскую государственную консерваторию, о дальнейших планах в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали участницы "Музыкальных каникул", студентки московского вуза Лана Адлейба и Ярна Симсим.
Подробности слушайте в аудиофайле
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