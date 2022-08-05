https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/vypusknitsy-sukhumskogo-muzuchilischa-o-postuplenii-v-moskovskuyu-konservatoriyu--1040741169.html

Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию

Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию

Об участии в проекте "Музыкальные каникулы" и обучении в престижном музыкальном вузе России в эфире радио Sputnik рассказали талантливые абхазские музыканты –... 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T17:09+0300

2022-08-05T17:09+0300

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музыка

абхазия

московская консерватория имени п. и. чайковского

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Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию Выпускницы Сухумского музучилища о поступлении в Московскую консерваторию

В рамках проекта "Музыкальные каникулы" 3 августа в Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумба прошел концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища имени А.Ч.Чичба, обучающихся в вузах России. О своем впечатлении от концерта, о том, как складывается музыкальная карьера выпускников сухумского училища, о сбывшихся мечтах о поступлении в Московскую государственную консерваторию, о дальнейших планах в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали участницы "Музыкальных каникул", студентки московского вуза Лана Адлейба и Ярна Симсим.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, музыка, абхазия, московская консерватория имени п. и. чайковского, аудио