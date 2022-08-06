https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/cherez-nedelyu-prishlo-ozarenie-otzyvy-geroev-finansovogo-sezona-podkasta-1040723835.html

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста

Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T10:42+0300

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"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста "Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста

Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили?Отзывы героев обсуждают эксперты-кураторы финансового сезона подкаста "Страхи": финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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