https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/ekspert-otsenil-shansy-rossii-i-ssha-dogovoritsya-o-kontrole-nad-vooruzheniyami-1040772131.html
Эксперт оценил шансы России и США договориться о контроле над вооружениями
Эксперт оценил шансы России и США договориться о контроле над вооружениями
Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая придет на смену СНВ-3, истекающий в 2026... 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T21:27+0300
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В вопросе контроля на вооружением содержится целый комплекс политических и военно-технических проблем, считает американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Во-первых, осталось не так много времени для проведения переговоров - срок действия СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - прим. ред) истекает в 2026 году. К тому же, в США скоро начнется новая предвыборная компания, а в это время, по словам Батюка, "всякая разумная политическая жизнь в стране замирает полностью".Второй важный момент - кризис в отношениях между Россией и США. Поэтому надежды на то, что договор может быть ратифицирован в Сенате, очень слабые.Что до технических причин, то Батюк рассказал, что с момента подписания предыдущего договора, с 2010 года, военная техника значительно продвинулась вперед. Все эти факторы осложнят разработку и ратификацию договора, но уже то, что США предложили обсуждать эту тему, показывает, считает Батюк, что американская политика сдерживания России потерпела крах.
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мультимедиа, видео, россия, сша, видео
Эксперт оценил шансы России и США договориться о контроле над вооружениями
Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая придет на смену СНВ-3, истекающий в 2026 году
В вопросе контроля на вооружением содержится целый комплекс политических и военно-технических проблем, считает американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Во-первых, осталось не так много времени для проведения переговоров - срок действия СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - прим. ред) истекает в 2026 году. К тому же, в США скоро начнется новая предвыборная компания, а в это время, по словам Батюка, "всякая разумная политическая жизнь в стране замирает полностью".
Второй важный момент - кризис в отношениях между Россией и США. Поэтому надежды на то, что договор может быть ратифицирован в Сенате, очень слабые.
Что до технических причин, то Батюк рассказал, что с момента подписания предыдущего договора, с 2010 года, военная техника значительно продвинулась вперед.
Все эти факторы осложнят разработку и ратификацию договора, но уже то, что США предложили обсуждать эту тему, показывает, считает Батюк, что американская политика сдерживания России потерпела крах.