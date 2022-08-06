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Эксперт оценил шансы России и США договориться о контроле над вооружениями

Эксперт оценил шансы России и США договориться о контроле над вооружениями

Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая придет на смену СНВ-3, истекающий в 2026... 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T21:27+0300

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В вопросе контроля на вооружением содержится целый комплекс политических и военно-технических проблем, считает американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Во-первых, осталось не так много времени для проведения переговоров - срок действия СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - прим. ред) истекает в 2026 году. К тому же, в США скоро начнется новая предвыборная компания, а в это время, по словам Батюка, "всякая разумная политическая жизнь в стране замирает полностью".Второй важный момент - кризис в отношениях между Россией и США. Поэтому надежды на то, что договор может быть ратифицирован в Сенате, очень слабые.Что до технических причин, то Батюк рассказал, что с момента подписания предыдущего договора, с 2010 года, военная техника значительно продвинулась вперед. Все эти факторы осложнят разработку и ратификацию договора, но уже то, что США предложили обсуждать эту тему, показывает, считает Батюк, что американская политика сдерживания России потерпела крах.

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