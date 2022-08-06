https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/grazhdanin-i-nachalnik-ichmelyan-o-tekhreglamente-o-trebovaniyakh-pozharnoy-bezopasnosti-1040746173.html

Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности

Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности

Заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлен... 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T12:11+0300

2022-08-06T12:11+0300

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Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности

В парламентском Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждается технический регламент о требованиях пожарной безопасности.Проект закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" был принят в первом чтении 12 декабря 2019 года депутатами предыдущего созыва.Подробнее о том, для чего разрабатывается новый документ, как он отразится на безопасности людей и на прохождении процедуры проверки объектов, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, аудио