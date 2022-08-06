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Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности
Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности
Заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлен... 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T12:11+0300
2022-08-06T12:11+0300
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Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности
Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности
В парламентском Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждается технический регламент о требованиях пожарной безопасности.Проект закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" был принят в первом чтении 12 декабря 2019 года депутатами предыдущего созыва.Подробнее о том, для чего разрабатывается новый документ, как он отразится на безопасности людей и на прохождении процедуры проверки объектов, слушайте в аудиофайле.
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Гражданин и начальник: Ичмелян о техрегламенте о требованиях пожарной безопасности
12:11 06.08.2022 (обновлено: 13:02 06.08.2022)
Заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлен разрабатываемый техрегламент о требованиях пожарной безопасности.
В парламентском Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждается технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Проект закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" был принят в первом чтении 12 декабря 2019 года депутатами предыдущего созыва.
Подробнее о том, для чего разрабатывается новый документ, как он отразится на безопасности людей и на прохождении процедуры проверки объектов, слушайте в аудиофайле
.