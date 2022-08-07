https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/bolee-dvukh-milliardov-rubley-nalogovykh-platezhey-sobrano-s-nachala-goda-1040772861.html

Более двух миллиардов рублей налоговых платежей собрано с начала года

Более двух миллиардов рублей налоговых платежей собрано с начала года

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составляет 128%, что в суммарном выражении ровно 450,5 млн рублей. 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T08:45+0300

2022-08-07T08:45+0300

2022-08-07T08:54+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. План по собираемости налоговых платежей в Абхазии с начала года выполнен на 139%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.За семь месяцев 2022 года в бюджет республики поступило 2 060,2 млрд рублей налоговых отчислений, говорится в сообщении налоговой. Если сравнивать с аналогичным периодам прошлого года, сумма выросла на 450,5 миллионов рублей.Поступление налоговых платежей в бюджет за июль составило 517 млн рублей при плане 334,3 млн рублей. Таким образом план за июль выполнен на 155%.

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налоги, абхазия, новости, платежи