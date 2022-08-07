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Более двух миллиардов рублей налоговых платежей собрано с начала года
Более двух миллиардов рублей налоговых платежей собрано с начала года
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составляет 128%, что в суммарном выражении ровно 450,5 млн рублей. 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T08:45+0300
2022-08-07T08:45+0300
2022-08-07T08:54+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. План по собираемости налоговых платежей в Абхазии с начала года выполнен на 139%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.За семь месяцев 2022 года в бюджет республики поступило 2 060,2 млрд рублей налоговых отчислений, говорится в сообщении налоговой. Если сравнивать с аналогичным периодам прошлого года, сумма выросла на 450,5 миллионов рублей.Поступление налоговых платежей в бюджет за июль составило 517 млн рублей при плане 334,3 млн рублей. Таким образом план за июль выполнен на 155%.
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налоги, абхазия, новости, платежи
Более двух миллиардов рублей налоговых платежей собрано с начала года
08:45 07.08.2022 (обновлено: 08:54 07.08.2022)
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составляет 128%, что в суммарном выражении ровно 450,5 млн рублей.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. План по собираемости налоговых платежей в Абхазии с начала года выполнен на 139%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
За семь месяцев 2022 года в бюджет республики поступило 2 060,2 млрд рублей налоговых отчислений, говорится в сообщении налоговой.
Если сравнивать с аналогичным периодам прошлого года, сумма выросла на 450,5 миллионов рублей.
Поступление налоговых платежей в бюджет за июль составило 517 млн рублей при плане 334,3 млн рублей. Таким образом план за июль выполнен на 155%.