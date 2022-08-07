https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/dopolnitelnoe-vremya-trenery-iz-rossii-o-potentsiale-abkhazskikh-detey-i-sborakh-v-abkhazii--1040700009.html

Дополнительное время: тренеры из России о потенциале абхазских детей и сборах в Абхазии

Дополнительное время: тренеры из России о потенциале абхазских детей и сборах в Абхазии

Тренеры московской "Школы большого тенниса Ивана и Карины Король" Даниил Сирота и Карина Король в эфире радио Sputnik рассказали о том, как попали в Абхазию на... 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T14:18+0300

2022-08-07T14:18+0300

2022-08-07T14:18+0300

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Дополнительное время: тренеры из России и потенциале абхазских детей и сборах в Абхазии Дополнительное время: тренеры из России и потенциале абхазских детей и сборах в Абхазии

Воспитанники московской "Школы большого тенниса Ивана и Карины Король" провели летние сборы в Абхазии. Тренироваться приехали начинающие спортсмены, теннисисты с высоким рейтингом и любители."Мы открыли для себя этими сборами Абхазию. Нам очень здесь понравилось. Мы искали безопасное место для детей и было техническое задание, чтоб был бассейн, стадион с беговыми дорожками и корты. Все это мы нашли здесь", - отметила Король.По словам Даниила грунтовые корты на теннисном клубе "Акуа" на высоком уровне и могут посоперничать с испанскими.Король сказала, что у Абхазии большой нераскрытый спортивный потенциал."Мы в Москве ищем базы, куда бы детей свозить. Посмотрели по сторонам и поняли, что в Абхазии есть все, что нужно нам, и необходимо это все развивать, привлекать инвесторов. Абхазия может быть самой спортивной державой. Я видела, как занимаются борцы, баскетболисты, я видела, как у ребят глаза горят. Никто их не заставляет, никто не орет. Они увидели у нас инвентарь спортивный и выстроилась очередь, чтоб его опробовать. Дайте детям больше спорта. Ваши дети способны на большее. Это будущие олимпийские чемпионы", - подчеркнула Король.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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