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Еще более 500 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае
Еще более 500 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали более 260 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T11:51+0300
2022-08-07T11:51+0300
2022-08-07T11:58+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. На Кубани за минувшие сутки выявили 520 новых случаев коронавируса, из них в Сочи - 75, сообщает оперштаб Краснодарского края.Среди заболевших 176 мужчин и 344 женщин в возрасте до 91 года. В числе пациентов 29 детей, младшему из которых четыре месяца.Смертей с ковидом за минувшие сутки не зарегистрировано.Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 268421 случай заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4722.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
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россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Еще более 500 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае
11:51 07.08.2022 (обновлено: 11:58 07.08.2022)
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали более 260 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. На Кубани за минувшие сутки выявили 520 новых случаев коронавируса, из них в Сочи - 75, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Среди заболевших 176 мужчин и 344 женщин в возрасте до 91 года. В числе пациентов 29 детей, младшему из которых четыре месяца.
Смертей с ковидом за минувшие сутки не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 268421 случай заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4722.