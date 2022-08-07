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Еще более 500 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае

Еще более 500 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали более 260 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T11:51+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. На Кубани за минувшие сутки выявили 520 новых случаев коронавируса, из них в Сочи - 75, сообщает оперштаб Краснодарского края.Среди заболевших 176 мужчин и 344 женщин в возрасте до 91 года. В числе пациентов 29 детей, младшему из которых четыре месяца.Смертей с ковидом за минувшие сутки не зарегистрировано.Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 268421 случай заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4722.

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россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости