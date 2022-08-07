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Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут... 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T17:44+0300
2022-08-07T17:44+0300
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Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций, считает эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Запустит ли Германия "Северный поток 2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik Ближнее зарубежье.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
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в мире, европа, мультимедиа, видео, россия, видео
Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
17:44 07.08.2022 (обновлено: 17:59 07.08.2022)
Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций, считает эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
Запустит ли Германия "Северный поток 2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik Ближнее зарубежье.