https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/kondratev-evropa-budet-vynuzhdena-smyagchat-antirossiyskie-sanktsii-chtoby-vyzhit-1040788811.html

Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить

Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить

Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут... 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T17:44+0300

2022-08-07T17:44+0300

2022-08-07T17:59+0300

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Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций, считает эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Запустит ли Германия "Северный поток 2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik Ближнее зарубежье.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, европа, мультимедиа, видео, россия, видео