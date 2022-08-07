https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/pravda-tela-mozhet-li-serdtse-zabolet-ot-stressa-1040724235.html
"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса
"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса
Есть ли на самом деле связь между переживаниями и здоровьем сердечно-сосудистой системы, кто в зоне риска хронического стресса и снизит ли вероятность инфаркта... 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T12:55+0300
2022-08-07T12:55+0300
2022-08-07T12:55+0300
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"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса
"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса
"Не волнуйся, а то сердечко не выдержит", "так испугался, что сердце разорвалось" - известные присказки, которыми любили пугать многие бабушки. Что может спровоцировать патологию в сердечно-сосудистой системе человека, кому психотерапия нужна для физического здоровья и есть ли упражнения для быстрой помощи при стрессе - объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева.2:30 – как работает хронический стресс4:20 – живете в мегаполисе? поздравляем, у вас стресс5:00 – "хомячку в вольере лучше, чем человеку в городе"6:20 – куда надо приложить психотерапию7:00 – оттенки катастрофизации8:40 – становятся ли люди стрессоустойчивее с возрастом12:20 – как избежать "сорванной крышечки"13:40 – дыхание по квадрату – "скорая помощь" в стрессе17:00 – мудрость еврейских мам (и котиков)Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса
Есть ли на самом деле связь между переживаниями и здоровьем сердечно-сосудистой системы, кто в зоне риска хронического стресса и снизит ли вероятность инфаркта активное битье тарелок.
"Не волнуйся, а то сердечко не выдержит", "так испугался, что сердце разорвалось" - известные присказки, которыми любили пугать многие бабушки.
Что может спровоцировать патологию в сердечно-сосудистой системе человека, кому психотерапия нужна для физического здоровья и есть ли упражнения для быстрой помощи при стрессе - объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева
.
2:30 – как работает хронический стресс
4:20 – живете в мегаполисе? поздравляем, у вас стресс
5:00 – "хомячку в вольере лучше, чем человеку в городе"
6:20 – куда надо приложить психотерапию
7:00 – оттенки катастрофизации
8:40 – становятся ли люди стрессоустойчивее с возрастом
12:20 – как избежать "сорванной крышечки"
13:40 – дыхание по квадрату – "скорая помощь" в стрессе
17:00 – мудрость еврейских мам (и котиков)