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Склад с 45 тысячами тонн боеприпасов от НАТО уничтожен в Николаевской области
Склад с 45 тысячами тонн боеприпасов от НАТО уничтожен в Николаевской области
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T15:10+0300
2022-08-07T15:10+0300
2022-08-07T15:10+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Российские войска уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО, сообщил министерство обороны России.За минувшие сутки российская армия поразила три пункта управления, живую силу и военную технику украинской армии в 173 районах.Недалеко от города Часов Яр российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов, один из которых был оборудован в цехе "Свято-Ильинского машиностроительного завода" рядом с селом Дачное.В ведомстве также отметили, что российская авиация ликвидировала до 130 военнослужащих и восьми единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ в Артемовске.Кроме того ВС России подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике.
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новости, россия, украина, министерство обороны рф, вооружения
Склад с 45 тысячами тонн боеприпасов от НАТО уничтожен в Николаевской области
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Российские войска уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО, сообщил министерство обороны России.
"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — говорится в заявлении.
За минувшие сутки российская армия поразила три пункта управления, живую силу и военную технику украинской армии в 173 районах.
Недалеко от города Часов Яр российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов, один из которых был оборудован в цехе "Свято-Ильинского машиностроительного завода" рядом с селом Дачное.
В ведомстве также отметили, что российская авиация ликвидировала до 130 военнослужащих и восьми единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ в Артемовске.
Кроме того ВС России подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике.