https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/zamprokurora-rasskazal-o-kriminogennoy-obstanovke-v-galskom-rayone-1040773637.html

Зампрокурора рассказал о криминогенной обстановке в Галском районе

Зампрокурора рассказал о криминогенной обстановке в Галском районе

О ситуации с правопорядком говорили на совещании прокуратуры Галского района в пятницу 5 августа. 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T10:43+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. За первое полугодие 2022 года в Галском районе было зарегистрировано 10 преступлений, 9 из них раскрыли, такие данные озвучил зампрокурора района Астамур Когония на совещании по итогам полугодия.Он отметил, что с применением огнестрельного оружия не было совершено ни одного преступления.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество правонарушений сократилось, тогда в районе зарегистрировали 16 преступлений, 13 раскрыли.Кроме того, в отчетный период в районе произошло три ДТП, в которых два человека погибли, двое пострадали.

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абхазия, галский район, криминал, новости