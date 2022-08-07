https://sputnik-abkhazia.ru/20220807/zamprokurora-rasskazal-o-kriminogennoy-obstanovke-v-galskom-rayone-1040773637.html
Зампрокурора рассказал о криминогенной обстановке в Галском районе
Зампрокурора рассказал о криминогенной обстановке в Галском районе
О ситуации с правопорядком говорили на совещании прокуратуры Галского района в пятницу 5 августа. 07.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-07T10:43+0300
2022-08-07T10:43+0300
2022-08-07T10:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. За первое полугодие 2022 года в Галском районе было зарегистрировано 10 преступлений, 9 из них раскрыли, такие данные озвучил зампрокурора района Астамур Когония на совещании по итогам полугодия.Он отметил, что с применением огнестрельного оружия не было совершено ни одного преступления.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество правонарушений сократилось, тогда в районе зарегистрировали 16 преступлений, 13 раскрыли.Кроме того, в отчетный период в районе произошло три ДТП, в которых два человека погибли, двое пострадали.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, галский район, криминал, новости
Зампрокурора рассказал о криминогенной обстановке в Галском районе
О ситуации с правопорядком говорили на совещании прокуратуры Галского района в пятницу 5 августа.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. За первое полугодие 2022 года в Галском районе было зарегистрировано 10 преступлений, 9 из них раскрыли, такие данные озвучил зампрокурора района Астамур Когония на совещании по итогам полугодия.
Он отметил, что с применением огнестрельного оружия не было совершено ни одного преступления.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество правонарушений сократилось, тогда в районе зарегистрировали 16 преступлений, 13 раскрыли.
Кроме того, в отчетный период в районе произошло три ДТП, в которых два человека погибли, двое пострадали.