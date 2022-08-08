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Победа по пенальти: финал между "Уарчей" и "Члоу"

Победа по пенальти: финал между "Уарчей" и "Члоу"

В первом турнире по футболу среди сельских команд Абхазии участвовало 12 команд. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T14:20+0300

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Финальный матч турнира среди сельских команд между "Уарчей" и "Члоу" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 7 августа.До конца игры футболисты не сумели открыть счет, победитель определился в серии послематчевых пенальти. В пробитии одиннадцатиметровых ударов удачливее оказались футболисты "Уарчи", они одержали победу со счетом 9:8.Перед главным матчем турнира состоялся матч за третье место между командами "Бзыбь" и "Адзюбжа". В этой игре сильнее оказалась "Адзюбжа", которая победила со счетом 2:1.После финального матча президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поблагодарил всех, кто помог провести соревнование и поздравил участников, зрителей и любителей футбола с тем, что они стали частью этого события.В турнире по футболу среди сельских команд, который стартовал 23 июля на стадионе "Динамо" в Сухуме, участвовало 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхуа, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера.По итогам соревнования, игрок "Уарчи" Хаджарат Гулия был признан лучшим футболистом. Первый турнир по футболу среди сельских команд был организован Федерацией футбола Абхазии.

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