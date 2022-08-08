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Победа по пенальти: финал между "Уарчей" и "Члоу"
Победа по пенальти: финал между "Уарчей" и "Члоу"
В первом турнире по футболу среди сельских команд Абхазии участвовало 12 команд. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T14:20+0300
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Финальный матч турнира среди сельских команд между "Уарчей" и "Члоу" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 7 августа.До конца игры футболисты не сумели открыть счет, победитель определился в серии послематчевых пенальти. В пробитии одиннадцатиметровых ударов удачливее оказались футболисты "Уарчи", они одержали победу со счетом 9:8.Перед главным матчем турнира состоялся матч за третье место между командами "Бзыбь" и "Адзюбжа". В этой игре сильнее оказалась "Адзюбжа", которая победила со счетом 2:1.После финального матча президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поблагодарил всех, кто помог провести соревнование и поздравил участников, зрителей и любителей футбола с тем, что они стали частью этого события.В турнире по футболу среди сельских команд, который стартовал 23 июля на стадионе "Динамо" в Сухуме, участвовало 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхуа, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера.По итогам соревнования, игрок "Уарчи" Хаджарат Гулия был признан лучшим футболистом. Первый турнир по футболу среди сельских команд был организован Федерацией футбола Абхазии.
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фото, фото , мультимедиа, футбол

Победа по пенальти: финал между "Уарчей" и "Члоу"

14:20 08.08.2022 (обновлено: 15:08 08.08.2022)
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В первом турнире по футболу среди сельских команд Абхазии участвовало 12 команд.
Финальный матч турнира среди сельских команд между "Уарчей" и "Члоу" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме 7 августа.
До конца игры футболисты не сумели открыть счет, победитель определился в серии послематчевых пенальти. В пробитии одиннадцатиметровых ударов удачливее оказались футболисты "Уарчи", они одержали победу со счетом 9:8.
Перед главным матчем турнира состоялся матч за третье место между командами "Бзыбь" и "Адзюбжа". В этой игре сильнее оказалась "Адзюбжа", которая победила со счетом 2:1.
После финального матча президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поблагодарил всех, кто помог провести соревнование и поздравил участников, зрителей и любителей футбола с тем, что они стали частью этого события.
В турнире по футболу среди сельских команд, который стартовал 23 июля на стадионе "Динамо" в Сухуме, участвовало 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхуа, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера.
По итогам соревнования, игрок "Уарчи" Хаджарат Гулия был признан лучшим футболистом. Первый турнир по футболу среди сельских команд был организован Федерацией футбола Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч футбольного турнира среди сельских команд состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Финальный матч футбольного турнира среди сельских команд состоялся на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч футбольного турнира среди сельских команд состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающей игре сошлись футболисты "Уарчи" и "Члоуа".

В решающей игре сошлись футболисты &quot;Уарчи&quot; и &quot;Члоуа&quot;. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающей игре сошлись футболисты "Уарчи" и "Члоуа".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Уарчи" играет головой, опережая соперника.

Футболист &quot;Уарчи&quot; играет головой, опережая соперника. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Уарчи" играет головой, опережая соперника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальная игра проходила в бескомпромиссной борьбе.

Финальная игра проходила в бескомпромиссной борьбе. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальная игра проходила в бескомпромиссной борьбе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голкипер "Члоу" прервал атаку соперников.

Голкипер &quot;Члоу&quot; прервал атаку соперников. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голкипер "Члоу" прервал атаку соперников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поддержать своих на "Динамо" пришло много болельщиков.

Поддержать своих на &quot;Динамо&quot; пришло много болельщиков. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поддержать своих на "Динамо" пришло много болельщиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В очередном игровом эпизоде соперники пытаются завладеть мячом.

В очередном игровом эпизоде соперники пытаются завладеть мячом. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В очередном игровом эпизоде соперники пытаются завладеть мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Капитан "Уарчи" Дато Лордкипанидзе бежит за уходящим мячом.

Капитан &quot;Уарчи&quot; Дато Лордкипанидзе бежит за уходящим мячом. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Капитан "Уарчи" Дато Лордкипанидзе бежит за уходящим мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра не обошлась без предупреждений арбитра.

Игра не обошлась без предупреждений арбитра. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра не обошлась без предупреждений арбитра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После столкновения с соперником игрок "Члоу" получил рассечение.

После столкновения с соперником игрок &quot;Члоу&quot; получил рассечение. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

После столкновения с соперником игрок "Члоу" получил рассечение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один тайм в турнире длился не 45 минут, как в профессиональном футболе, а 30.

Один тайм в турнире длился не 45 минут, как в профессиональном футболе, а 30. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один тайм в турнире длился не 45 минут, как в профессиональном футболе, а 30.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Уарчи" делает пас партнеру по команде.

Игрок &quot;Уарчи&quot; делает пас партнеру по команде. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Уарчи" делает пас партнеру по команде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные поклонники футбола поддерживают финалистов.

Юные поклонники футбола поддерживают финалистов. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные поклонники футбола поддерживают финалистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый турнир среди сельских команд собрал 12 участников.

Первый турнир среди сельских команд собрал 12 участников. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый турнир среди сельских команд собрал 12 участников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

До конца игры ни одна из команд не открыла счет. Победитель определялся в серии пенальти.

До конца игры ни одна из команд не открыла счет. Победитель определялся в серии пенальти. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

До конца игры ни одна из команд не открыла счет. Победитель определялся в серии пенальти.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики радуются очередному голу с 11 метров.

Болельщики радуются очередному голу с 11 метров. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики радуются очередному голу с 11 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По итогам послематчевых пенальти победу одержала "Уарча".

По итогам послематчевых пенальти победу одержала &quot;Уарча&quot;. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

По итогам послематчевых пенальти победу одержала "Уарча".

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Уарча" с кубком победителя первого турнира среди сельских команд.

&quot;Уарча&quot; с кубком победителя первого турнира среди сельских команд. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Уарча" с кубком победителя первого турнира среди сельских команд.

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