https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/ashuba-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pogibshikh-v-pyatidnevnoy-voyne-1040802389.html

Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших в "Пятидневной войне"

Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших в "Пятидневной войне"

В этот день 14 лет назад Грузия ввела войска в зону конфликта в Южной Осетии в нарушение международных соглашений, так началась "Пятидневная война". 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T10:25+0300

2022-08-08T10:25+0300

2022-08-08T11:15+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба направил письмо председателю Парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву в связи с 14-й годовщиной начала грузинской агрессии против Цхинвала. От имени депутатов Парламента Абхазии Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших и поддержку братскому народу Южной Осетии."Пусть прочный мир будет залогом дальнейшего развития и процветания вашего государства!" – пожелал спикер Народного Собрания Абхазии.Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, она была завершена 12 августа. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/khroniki-voyny-080808-1040782191.html

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