https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/ashuba-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pogibshikh-v-pyatidnevnoy-voyne-1040802389.html
Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших в "Пятидневной войне"
Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших в "Пятидневной войне"
В этот день 14 лет назад Грузия ввела войска в зону конфликта в Южной Осетии в нарушение международных соглашений, так началась "Пятидневная война". 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T10:25+0300
2022-08-08T10:25+0300
2022-08-08T11:15+0300
в абхазии
абхазия
народное собрание абхазии
лаша ашуба
новости
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039065803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e36ae374fa9b0dfab1191959b307f5d.jpg
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба направил письмо председателю Парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву в связи с 14-й годовщиной начала грузинской агрессии против Цхинвала. От имени депутатов Парламента Абхазии Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших и поддержку братскому народу Южной Осетии."Пусть прочный мир будет залогом дальнейшего развития и процветания вашего государства!" – пожелал спикер Народного Собрания Абхазии.Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, она была завершена 12 августа. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/khroniki-voyny-080808-1040782191.html
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039065803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8805c2c2b206251589baa318450addff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, народное собрание абхазии, лаша ашуба, новости, южная осетия
Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших в "Пятидневной войне"
10:25 08.08.2022 (обновлено: 11:15 08.08.2022)
В этот день 14 лет назад Грузия ввела войска в зону конфликта в Южной Осетии в нарушение международных соглашений, так началась "Пятидневная война".
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба направил письмо председателю Парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву в связи с 14-й годовщиной начала грузинской агрессии против Цхинвала.
"В День скорби народ Абхазии вместе с гражданами Южной Осетии тяжело переживает события, в ходе которых югоосетинский народ ценой многочисленных человеческих жертв одержал победу над врагом и завоевал свою свободу", – говорится в послании.
От имени депутатов Парламента Абхазии Ашуба выразил соболезнования родным и близким погибших и поддержку братскому народу Южной Осетии.
"Пусть прочный мир будет залогом дальнейшего развития и процветания вашего государства!" – пожелал спикер Народного Собрания Абхазии.
Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в нарушение международных соглашений. Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, она была завершена 12 августа. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).