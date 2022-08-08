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Более 300 случаев коронавируса выявили в Абхазии за первую неделю августа
Более 300 случаев коронавируса выявили в Абхазии за первую неделю августа
После полного спада заболеваемости COVID-19 в Абхазии в мае-июне, единичные случаи заражения стали фиксироваться с начала июля. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T20:28+0300
2022-08-08T20:28+0300
2022-08-08T20:28+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. С 1 по 8 августа в Абхазии выявили 312 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.На стационарном лечении в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ находятся 23 пациента.В феврале-марте пандемия коронавируса в Абхазии как и во всем мире пошла на спад. С апреля в стране сняли антиковидные ограничения. С начала июля стали появляться единичные случаи заражения COVID-19. Так в первые две недели в республике зарегистрировали 13 заболевших.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 300 случаев коронавируса выявили в Абхазии за первую неделю августа
После полного спада заболеваемости COVID-19 в Абхазии в мае-июне, единичные случаи заражения стали фиксироваться с начала июля.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. С 1 по 8 августа в Абхазии выявили 312 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.
На стационарном лечении в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ находятся 23 пациента.
В феврале-марте пандемия коронавируса в Абхазии как и во всем мире пошла на спад. С апреля в стране сняли антиковидные ограничения. С начала июля стали появляться единичные случаи заражения COVID-19. Так в первые две недели в республике зарегистрировали 13 заболевших.