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Более 300 случаев коронавируса выявили в Абхазии за первую неделю августа

Более 300 случаев коронавируса выявили в Абхазии за первую неделю августа

После полного спада заболеваемости COVID-19 в Абхазии в мае-июне, единичные случаи заражения стали фиксироваться с начала июля. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T20:28+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. С 1 по 8 августа в Абхазии выявили 312 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.На стационарном лечении в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ находятся 23 пациента.В феврале-марте пандемия коронавируса в Абхазии как и во всем мире пошла на спад. С апреля в стране сняли антиковидные ограничения. С начала июля стали появляться единичные случаи заражения COVID-19. Так в первые две недели в республике зарегистрировали 13 заболевших.

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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19