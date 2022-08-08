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Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи
Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи
О связи между "Пятидневной войной" в Южной Осетии и нынешними событиями на Украине в эфире радио Sputnik рассказал помощник президента Абхазии по международным... 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T15:38+0300
2022-08-08T15:38+0300
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Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи
Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи
Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, разрушив значительную часть столицы республики и близлежащие населенные пункты. Боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также ополченцев и российских миротворцев. После этого Россия вмешалась в конфликт и провела операцию по принуждению Грузии к миру. О событиях августа 2008 года, о том, может ли сейчас Запад пойти на открытие второго фронта в Грузии, в эфире радио Sputnik говорили с помощником президента Абхазии по международным делам Максимом Гвинджия. Он отметил, что сегодня на фоне событий на Украине эта тема вновь актуальна, прослеживаются определенные параллели. В ночь на 8 августа 14 лет назад Грузия напала на Южную Осетию. По Цхинвалу и близлежащим населенным пунктам наносили удары более 100 единиц артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В операции против Южной Осетии участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, южная осетия, грузия, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), спецоперация, украина, нато, сша, аудио
Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи
15:38 08.08.2022 (обновлено: 16:09 08.08.2022)
О связи между "Пятидневной войной" в Южной Осетии и нынешними событиями на Украине в эфире радио Sputnik рассказал помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, разрушив значительную часть столицы республики и близлежащие населенные пункты. Боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также ополченцев и российских миротворцев. После этого Россия вмешалась в конфликт и провела операцию по принуждению Грузии к миру.
О событиях августа 2008 года, о том, может ли сейчас Запад пойти на открытие второго фронта в Грузии, в эфире радио Sputnik говорили с помощником президента Абхазии по международным делам Максимом Гвинджия.
Он отметил, что сегодня на фоне событий на Украине эта тема вновь актуальна, прослеживаются определенные параллели.
"Очевидно, что при западной поддержке украинские националисты, украинские войска уже тогда проходили подготовку, и украинские военные уже тогда активно участвовали в той августовской войне. Это уже подтвержденный факт. Поэтому то, что происходит сегодня, – это продолжение того, это попытка "укусить" Россию с разных сторон. Тогда была предпринята первая попытка, а затем создавалась Украина как второй раздражающий фактор для России и ее союзников. События августа 2008 года и то, что происходит сейчас, – это звенья одной цепи", – считает Гвинджия.
В ночь на 8 августа 14 лет назад Грузия напала на Южную Осетию. По Цхинвалу и близлежащим населенным пунктам наносили удары более 100 единиц артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В операции против Южной Осетии участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.
Подробности слушайте в аудиофайле.