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Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи

Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи

О связи между "Пятидневной войной" в Южной Осетии и нынешними событиями на Украине в эфире радио Sputnik рассказал помощник президента Абхазии по международным... 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T15:38+0300

2022-08-08T15:38+0300

2022-08-08T16:09+0300

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вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

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Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи Гвинджия о нападении Грузии на Южную Осетию и событиях на Украине: звенья одной цепи

Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, разрушив значительную часть столицы республики и близлежащие населенные пункты. Боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также ополченцев и российских миротворцев. После этого Россия вмешалась в конфликт и провела операцию по принуждению Грузии к миру. О событиях августа 2008 года, о том, может ли сейчас Запад пойти на открытие второго фронта в Грузии, в эфире радио Sputnik говорили с помощником президента Абхазии по международным делам Максимом Гвинджия. Он отметил, что сегодня на фоне событий на Украине эта тема вновь актуальна, прослеживаются определенные параллели. В ночь на 8 августа 14 лет назад Грузия напала на Южную Осетию. По Цхинвалу и близлежащим населенным пунктам наносили удары более 100 единиц артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В операции против Южной Осетии участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, южная осетия, грузия, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), спецоперация, украина, нато, сша, аудио