https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/koshkin-o-morskoy-doktrine-rossii-ogranichit-bespredelnoe-gospodstvo-ssha-v-mirovom-okeane--1040708592.html

Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане

Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане

О новой Морской доктрине России и какое она имеет отношении к Абхазии рассказал военный эксперт, профессор российского экономического университета имени... 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T08:59+0300

2022-08-08T08:59+0300

2022-08-08T09:00+0300

радио

в мире

политика

вмф рф

военно-морские силы сша

черное море

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040710198_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_106d32f9d6dfdb9720251091c47fd6f0.jpg

Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно - морского флота 31 июля. Основная угроза национальной безопасности России в Мировом океане - курс США на доминирование и рост активности НАТО, отмечается в новом документе.Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что Морская доктрина чрезвычайно важный документ государственного стратегического планирования в сфере морской деятельности, который обновляется, когда необходим пересмотр рисков и угроз, сформировавшихся против государства. Новая доктрина, по его мнению, ограничивает беспредельное господство США в мировом океане и защищает национальные интересы РФ."На сегодняшний день этот документ характеризует определенный рубеж развития государства, особенно возможности по обеспечению национальной безопасности. И этот рубеж характеризует, что в сфере морской деятельности Россия возвращается в мировой океан и беспредельное господство, которое объявили США в мировом океане будет ограничено уже сферой наших национальных интересов, которые будут распространяться также в мировом океане. Это прежде всего желание и стремление надежно обеспечить безопасность", - сказал Кошкин.В Морской доктрине РФ также четко прописано, что Черное море и его проливы являются жизненно важными для национальных интересов государства, заметил эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, вмф рф, военно-морские силы сша, черное море, подкасты, аудио