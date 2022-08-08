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Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане
Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане
О новой Морской доктрине России и какое она имеет отношении к Абхазии рассказал военный эксперт, профессор российского экономического университета имени... 08.08.2022, Sputnik Абхазия
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Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане
Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно - морского флота 31 июля. Основная угроза национальной безопасности России в Мировом океане - курс США на доминирование и рост активности НАТО, отмечается в новом документе.Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что Морская доктрина чрезвычайно важный документ государственного стратегического планирования в сфере морской деятельности, который обновляется, когда необходим пересмотр рисков и угроз, сформировавшихся против государства. Новая доктрина, по его мнению, ограничивает беспредельное господство США в мировом океане и защищает национальные интересы РФ."На сегодняшний день этот документ характеризует определенный рубеж развития государства, особенно возможности по обеспечению национальной безопасности. И этот рубеж характеризует, что в сфере морской деятельности Россия возвращается в мировой океан и беспредельное господство, которое объявили США в мировом океане будет ограничено уже сферой наших национальных интересов, которые будут распространяться также в мировом океане. Это прежде всего желание и стремление надежно обеспечить безопасность", - сказал Кошкин.В Морской доктрине РФ также четко прописано, что Черное море и его проливы являются жизненно важными для национальных интересов государства, заметил эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Кошкин о морской доктрине России: ограничит беспредельное господство США в мировом океане
08:59 08.08.2022 (обновлено: 09:00 08.08.2022)
О новой Морской доктрине России и какое она имеет отношении к Абхазии рассказал военный эксперт, профессор российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно - морского флота 31 июля. Основная угроза национальной безопасности России в Мировом океане - курс США на доминирование и рост активности НАТО, отмечается в новом документе.
Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что Морская доктрина чрезвычайно важный документ государственного стратегического планирования в сфере морской деятельности, который обновляется, когда необходим пересмотр рисков и угроз, сформировавшихся против государства. Новая доктрина, по его мнению, ограничивает беспредельное господство США в мировом океане и защищает национальные интересы РФ.
"На сегодняшний день этот документ характеризует определенный рубеж развития государства, особенно возможности по обеспечению национальной безопасности. И этот рубеж характеризует, что в сфере морской деятельности Россия возвращается в мировой океан и беспредельное господство, которое объявили США в мировом океане будет ограничено уже сферой наших национальных интересов, которые будут распространяться также в мировом океане. Это прежде всего желание и стремление надежно обеспечить безопасность", - сказал Кошкин.
В Морской доктрине РФ также четко прописано, что Черное море и его проливы являются жизненно важными для национальных интересов государства, заметил эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле.