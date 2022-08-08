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https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/minzdrav-nachal-proverku-po-faktu-ischeznoveniya-glavnogo-sanvracha-skorik-1040808973.html
Минздрав начал проверку по факту исчезновения главного санврача Скорик
Минздрав начал проверку по факту исчезновения главного санврача Скорик
Главный государственный санврач Абхазии Людмила Скорик не появлялась на работе более двух недель. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии начал служебную проверку в связи с отсутствием главного санитарного врача республики Людмилы Скорик на рабочем месте. В официальном заявлении ведомства отмечается, что медик не выходит на работу с 25 июля.Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.В марте 2021 года главный государственный санврач была награждена медалью "За заслуги перед Отечественным здравоохранением" за активную и добросовестную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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минздрав, абхазия, людмила скорик, новости, медики

Минздрав начал проверку по факту исчезновения главного санврача Скорик

13:10 08.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Людмила Скорик
Людмила Скорик - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный государственный санврач Абхазии Людмила Скорик не появлялась на работе более двух недель.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии начал служебную проверку в связи с отсутствием главного санитарного врача республики Людмилы Скорик на рабочем месте.
В официальном заявлении ведомства отмечается, что медик не выходит на работу с 25 июля.
"Людмила Вильбертовна Скорик не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах невыхода на работу, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена", – говорится в заявлении.
Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.
В марте 2021 года главный государственный санврач была награждена медалью "За заслуги перед Отечественным здравоохранением" за активную и добросовестную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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