https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/minzdrav-nachal-proverku-po-faktu-ischeznoveniya-glavnogo-sanvracha-skorik-1040808973.html

Минздрав начал проверку по факту исчезновения главного санврача Скорик

Минздрав начал проверку по факту исчезновения главного санврача Скорик

Главный государственный санврач Абхазии Людмила Скорик не появлялась на работе более двух недель. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T13:10+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии начал служебную проверку в связи с отсутствием главного санитарного врача республики Людмилы Скорик на рабочем месте. В официальном заявлении ведомства отмечается, что медик не выходит на работу с 25 июля.Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.В марте 2021 года главный государственный санврач была награждена медалью "За заслуги перед Отечественным здравоохранением" за активную и добросовестную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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