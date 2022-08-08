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Мужчина погиб от удара молнии в горах Сочи
Мужчина погиб от удара молнии в горах Сочи
Днем 7 августа 47-летний мужчина на находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T13:36+0300
2022-08-08T13:36+0300
2022-08-08T13:36+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Молния убила мужчину в горах Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией", - говорится в сообщении.Несчастный случай произошел днем 7 августа в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Житель Уфы спускался вниз в районе горного хребта Аибга, когда получил электрический разряд, несовместимый с жизнью. Проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сочи, новости, молнии
Мужчина погиб от удара молнии в горах Сочи
Днем 7 августа 47-летний мужчина на находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Молния убила мужчину в горах Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией", - говорится в сообщении.
Несчастный случай произошел днем 7 августа в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Житель Уфы спускался вниз в районе горного хребта Аибга, когда получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.
Проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.