https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/muzhchina-pogib-ot-udara-molnii-v-gorakh-sochi-1040809854.html

Мужчина погиб от удара молнии в горах Сочи

Мужчина погиб от удара молнии в горах Сочи

Днем 7 августа 47-летний мужчина на находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T13:36+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Молния убила мужчину в горах Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией", - говорится в сообщении.Несчастный случай произошел днем 7 августа в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Житель Уфы спускался вниз в районе горного хребта Аибга, когда получил электрический разряд, несовместимый с жизнью. Проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.

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россия, сочи, новости, молнии