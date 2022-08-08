Победителей детских шахматных турниров "Абхазия Open" наградили в Сухуме
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуВ Сухуме завершились детские турниры В и С в рамках ежегодного XIX Международного шахматного фестиваля "Абхазия Опен
В Сухуме завершились детские турниры ежегодного Международного шахматного фестиваля "Абхазия Open"Апсны 2022"
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В Сухуме наградили победителей детских турниров В и С XIX Международного шахматного фестиваля "Абхазия Open"Апсны 2022", сообщает Госкомспорта Абхазии.
В рамках фестиваля проходят три турнира: один взрослый (турнир А) и два детских (В – для детей с 8 до 12 лет, С – для детей до 8 лет). Соревнования проводятся по швейцарской системе.
В общей сложности в турнирах приняли участие около 60 детей из городов и районов Абхазии и России. Соревнования проходили в семь туров.
В общей сложности в турнирах приняли участие около 60 детей из городов и районов Абхазии и России. Соревнования проходили в семь туров.
По итогам соревнований среди девочек до 12 лет первое место заняла Полина Марченко, второе - Виктория Бурхан, третье место заняла Эвридика Михайлиди. Среди мальчиков победителем стал Георгий Орлов, второе место занял Эмиль Аведикян, третьим стал Руслан Зантария.
Среди девочек до 8 лет победителем стала Анна Палавандзия, второе место заняла Анастасия Кове. Среди мальчиков первое место занял Баграт Аршба, второе - Константин Бранзия, третье - Давид Ткебучава.
Главный судья - Отар Хурхумал.
Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.
Награждение победителей турнира среди взрослых пройдет 10 августа. В программе фестиваля предусмотрены еще и рапид (11 августа), и турнир по блицу (12 августа).
Среди девочек до 8 лет победителем стала Анна Палавандзия, второе место заняла Анастасия Кове. Среди мальчиков первое место занял Баграт Аршба, второе - Константин Бранзия, третье - Давид Ткебучава.
Главный судья - Отар Хурхумал.
Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.
Награждение победителей турнира среди взрослых пройдет 10 августа. В программе фестиваля предусмотрены еще и рапид (11 августа), и турнир по блицу (12 августа).