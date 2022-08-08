https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/pyatidnevnaya-voyna-kak-eto-bylo-1040821905.html
"Пятидневная война": как это было
"Пятидневная война": как это было
Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии 8 августа 2008 года, так началась "Пятидневная война". 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T20:10+0300
2022-08-08T20:10+0300
2022-08-08T20:10+0300
южная осетия
мультимедиа
видео
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В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию в нарушение международных соглашений, действовавших в зоне конфликта. Грузинские войска нанесли массированный удар по Цхинвалу и окрестностям. В атаке участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, мультимедиа, видео, видео
"Пятидневная война": как это было
Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии 8 августа 2008 года, так началась "Пятидневная война".
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию в нарушение международных соглашений, действовавших в зоне конфликта. Грузинские войска нанесли массированный удар по Цхинвалу и окрестностям.
В атаке участвовало до 12 тысяч грузинских военнослужащих. Уже 9 августа Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру, война продлилась пять дней.