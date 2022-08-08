https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-proydet-v-zaporozhskoy-oblasti-v-sentyabre-1040818465.html

Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области в сентябре

Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области в сентябре

Запорожская и Херсонская области объявили о планах стать субъектами России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T17:20+0300

2022-08-08T17:20+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Референдум о воссоединении с Россией пройдет в Запорожской области в сентябре, распоряжение об этом подписал глава региона Евгений Балицкий.Документ был принят на форуме общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который прошел в Мелитополе. На форуме собралось более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся единогласно проголосовали в знак согласия о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.Власти региона заявили, что всенародное волеизъявление пройдет в очном формате и пригласили на него всех желающих международных наблюдателей. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины в ходе СВО на Украине. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

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