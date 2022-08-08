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Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области в сентябре
Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области в сентябре
Запорожская и Херсонская области объявили о планах стать субъектами России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T17:20+0300
2022-08-08T17:20+0300
2022-08-08T18:31+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Референдум о воссоединении с Россией пройдет в Запорожской области в сентябре, распоряжение об этом подписал глава региона Евгений Балицкий.Документ был принят на форуме общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который прошел в Мелитополе. На форуме собралось более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся единогласно проголосовали в знак согласия о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.Власти региона заявили, что всенародное волеизъявление пройдет в очном формате и пригласили на него всех желающих международных наблюдателей. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины в ходе СВО на Украине. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
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в мире, россия, запорожская область, новости, референдум
Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области в сентябре
17:20 08.08.2022 (обновлено: 18:31 08.08.2022)
Запорожская и Херсонская области объявили о планах стать субъектами России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Референдум о воссоединении с Россией пройдет в Запорожской области в сентябре, распоряжение об этом подписал глава региона Евгений Балицкий.
Документ был принят на форуме общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который прошел в Мелитополе. На форуме собралось более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся единогласно проголосовали в знак согласия о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
Власти региона заявили, что всенародное волеизъявление пройдет в очном формате и пригласили на него всех желающих международных наблюдателей.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины в ходе СВО на Украине. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.