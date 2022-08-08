https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/takie-obstoyatelstva-papaskiri-o-garmonizatsii-zakonodatelstva-v-bankovskoy-sfere--1040745641.html

Такие обстоятельства: Папаскири о гармонизации законодательства в банковской сфере

Такие обстоятельства: Папаскири о гармонизации законодательства в банковской сфере

О гармонизации законодательства Абхазии и России в банковской сфере, в эфире радио Sputnik рассказал начальник юридического управления экономико-правового... 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T12:42+0300

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Такие обстоятельства: Папаскири о гармонизации законодательства в банковской сфере Такие обстоятельства: Папаскири о гармонизации законодательства в банковской сфере

В Москве состоялось заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, пенсионного, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения. Подробности рассказал встречи рассказал начальник юридического управления экономико-правового департамента Банка Абхазии Олег Папаскири. "Нами было направлен ряд законопроектов, которые вносят изменения в Гражданский кодекс Абхазии, в закон "О национальной платежной системе", а также в закон "Об электронной цифровой подписи". В этих областях в России уже ушли далеко вперед и соответственно назрел вопрос их актуализации", – подчеркнул он.По словам Папаскири, нормы в этой области были приняты в Абхазии в начале 2000-х годов, но за это время в России многое изменилось, и появилось много новых возможностей, нюансов, настроек.Для того чтобы Абхазия могла удовлетворить эти требования и идти в ногу со временем, банковской сфере республики необходимо актуализировать эти задачи, уверен он.Подробности о том, что представляет собой гармонизация законодательства, какие сферы не требуют изменений, какие договоренности достигнуты, что еще предстоит принять, как граждане смогут ощутить на себе эффект от гармонизации, слушайте в аудиофайле.

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