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Украинский нацбатальон "Кракен" лишился боеспособности
Украинский нацбатальон "Кракен" лишился боеспособности
Ранее Минобороны России сообщало, что потери боевиков, скрывавшихся на территории техникума в Харькове, составили около 350 человек. 08.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-08T14:34+0300
2022-08-08T14:34+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Украинское неонацистское формирование "Кракен" потеряло боеспособность из-за ударов российских военных, сообщило Министерство обороны.Чтобы восполнить потери, командиры "Кракена" стараются заставить вступать в него харьковчан, но безуспешно, добавили в ведомстве.Ранее, 31 июля, Минобороны России сообщало, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.Кроме того, в результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В Херсонской и Николаевской областях ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники. Также в Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
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Украинский нацбатальон "Кракен" лишился боеспособности
14:34 08.08.2022 (обновлено: 15:13 08.08.2022)
Ранее Минобороны России сообщало, что потери боевиков, скрывавшихся на территории техникума в Харькове, составили около 350 человек.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Украинское неонацистское формирование "Кракен" потеряло боеспособность из-за ударов российских военных, сообщило Министерство обороны.
"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", – говорится в сводке военного ведомства.
Чтобы восполнить потери, командиры "Кракена" стараются заставить вступать в него харьковчан, но безуспешно, добавили в ведомстве.
Ранее, 31 июля, Минобороны России сообщало, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.
Кроме того, в результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
В Херсонской и Николаевской областях ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники. Также в Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.