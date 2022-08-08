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Украинский нацбатальон "Кракен" лишился боеспособности

Украинский нацбатальон "Кракен" лишился боеспособности

Ранее Минобороны России сообщало, что потери боевиков, скрывавшихся на территории техникума в Харькове, составили около 350 человек. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T14:34+0300

2022-08-08T14:34+0300

2022-08-08T15:13+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Украинское неонацистское формирование "Кракен" потеряло боеспособность из-за ударов российских военных, сообщило Министерство обороны.Чтобы восполнить потери, командиры "Кракена" стараются заставить вступать в него харьковчан, но безуспешно, добавили в ведомстве.Ранее, 31 июля, Минобороны России сообщало, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.Кроме того, в результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В Херсонской и Николаевской областях ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники. Также в Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

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