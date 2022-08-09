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АЖД расчистила 15 километров железнодорожных путей от зарослей

АЖД расчистила 15 километров железнодорожных путей от зарослей

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. АЖД расчистила 15 километров железнодорожных путей от зарослей на участке Агудзера-Адзюбжа, а также заброшенную станцию "Агудзера". Об... 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T17:12+0300

2022-08-09T17:12+0300

2022-08-09T17:20+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. АЖД расчистила 15 километров железнодорожных путей от зарослей на участке Агудзера-Адзюбжа, а также заброшенную станцию "Агудзера". Об этом сообщается в Телеграм-канале госпредприятия.Для этих работ была создана специальная бригада, которой руководит Ричард Бутба.Помимо механической чистки, кустарники и сорняки сжигают или обрабатывают гербицидами, чтобы пути как можно дольше не зарастали вновь."К сожалению, приходится вырубать и деревья, при непогоде они могут свалиться на железнодорожные пути, что приведет к остановке движения всех составов. В отдельных случаях могут даже нанести ущерб поездам", – сказал Бутба.Растительность мешает при обслуживании и осмотре железной дороги, особенно при движении составов, закрывая видимость машинистам.

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абхазская железная дорога, новости, гулрыпшский район