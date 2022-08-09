https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/bezpalko-o-metodakh-azova-pytki-minirovanie-grazhdanskikh-obektov-i-ubiystva-detey-1040809724.html
Безпалько о методах "Азова"*: пытки, минирование гражданских объектов и убийства детей
Безпалько о методах "Азова"*: пытки, минирование гражданских объектов и убийства детей
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik о методах "Азова"*. 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T10:40+0300
2022-08-09T10:40+0300
2022-08-09T11:31+0300
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Безпалько о методах Азова*: пытки, минирование гражданских объектов и убийства детей
Безпалько о методах Азова*: пытки, минирование гражданских объектов и убийства детей
Последователи запрещенного в России движения "Азов"* виновны в пытках мирного населения, минировании гражданских объектов и убийстве детей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, в распоряжении правоохранителей есть многочисленные видео и аудиоматериалы, а также показания свидетелей. О том, что военнослужащие "Азова"* прикрываются гражданскими лицам, ранее заявляла и правозащитная организация Amnesty International, после чего заместитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал расследовать, не получает ли организация "выгоды" из России. Подробнее об этом – в беседе на радио Sputnik.
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Безпалько о методах "Азова"*: пытки, минирование гражданских объектов и убийства детей
10:40 09.08.2022 (обновлено: 11:31 09.08.2022)
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik о методах "Азова"*.