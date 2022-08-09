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Председатель Совета старейшин КЧР награжден орденом "Ахьдз-Апша"
Председатель Совета старейшин КЧР награжден орденом "Ахьдз-Апша"
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Председатель Совета старейшин Карачаево-Черкесии Абу-Юсуф Банов награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщается на сайте... 09.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Председатель Совета старейшин Карачаево-Черкесии Абу-Юсуф Банов награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщается на сайте президента Абхазии.Высшей госнаграды старейшина удостоился за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность.Указ об этом был подписан президентом Асланом Бжания еще в начале мая. Во вторник, 9 августа, вице-президент Бадра Гунба вручил Банову его награду."Хочу поблагодарить Вас за поддержку нашей Республики в самый тяжелый период, период Отечественной войны народа Абхазии. Вы всячески поддерживали наш народ, были рядом. Эту поддержку мы чувствуем по сей день", – отметил Гунба. Абу-Юсуф Банов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его деятельности.
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Председатель Совета старейшин КЧР награжден орденом "Ахьдз-Апша"

13:37 09.08.2022 (обновлено: 13:40 09.08.2022)
© Foto / официальный сайт Президента РА Бадра Гунба вручил Абу-Юсуфу Банову орден "Ахьдз-Апша" III степени
Бадра Гунба вручил Абу-Юсуфу Банову орден Ахьдз-Апша III степени - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2022
© Foto / официальный сайт Президента РА
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Председатель Совета старейшин Карачаево-Черкесии Абу-Юсуф Банов награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщается на сайте президента Абхазии.
Высшей госнаграды старейшина удостоился за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность.
Указ об этом был подписан президентом Асланом Бжания еще в начале мая. Во вторник, 9 августа, вице-президент Бадра Гунба вручил Банову его награду.
"Хочу поблагодарить Вас за поддержку нашей Республики в самый тяжелый период, период Отечественной войны народа Абхазии. Вы всячески поддерживали наш народ, были рядом. Эту поддержку мы чувствуем по сей день", – отметил Гунба.

Абу-Юсуф Банов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его деятельности.
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