https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/predsedatel-soveta-stareyshin-kchr-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-1040827380.html

Председатель Совета старейшин КЧР награжден орденом "Ахьдз-Апша"

Председатель Совета старейшин КЧР награжден орденом "Ахьдз-Апша"

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Председатель Совета старейшин Карачаево-Черкесии Абу-Юсуф Банов награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщается на сайте... 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T13:37+0300

2022-08-09T13:37+0300

2022-08-09T13:40+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Председатель Совета старейшин Карачаево-Черкесии Абу-Юсуф Банов награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщается на сайте президента Абхазии.Высшей госнаграды старейшина удостоился за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность.Указ об этом был подписан президентом Асланом Бжания еще в начале мая. Во вторник, 9 августа, вице-президент Бадра Гунба вручил Банову его награду."Хочу поблагодарить Вас за поддержку нашей Республики в самый тяжелый период, период Отечественной войны народа Абхазии. Вы всячески поддерживали наш народ, были рядом. Эту поддержку мы чувствуем по сей день", – отметил Гунба. Абу-Юсуф Банов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его деятельности.

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