https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/rekvava-i-zhiba-rasskazali-ob-obedinenii-abkhazo-abazinskogo-naroda--1040824295.html

Реквава и Жиба рассказали об объединении абхазо-абазинского народа

Реквава и Жиба рассказали об объединении абхазо-абазинского народа

Всемирный абхазо-абазинский конгресс был основан в ответственное время – в период Отечественной войны народа Абхазии. Он стал одной из сильнейших общественных... 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T13:54+0300

2022-08-09T13:54+0300

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Реквава и Жиба об объединении абхазо-абазинского народа Реквава и Жиба об объединении абхазо-абазинского народа

Всемирный абхазо-абазинский конгресс был основан в ответственное время – в период Отечественной войны народа Абхазии. Он стал одной из сильнейших общественных организаций, способных решить судьбу народа. "Актуальные вопросы объединения абхазо-абазинского народа" обсудили на круглом столе в Сухуме. Подробнее об этом и задачах конгресса, в эфире радио Sputnik рассказали сотрудники ВААК – руководитель отдела по работе с местными отделениями конгресса Дмитрий Жиба и руководитель сухумского офиса Всемирного абхазо-абазинского конгресса Темур Реквава.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, подкасты, абхазия, аудио