https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/rekvava-i-zhiba-rasskazali-ob-obedinenii-abkhazo-abazinskogo-naroda--1040824295.html
Реквава и Жиба рассказали об объединении абхазо-абазинского народа
Реквава и Жиба рассказали об объединении абхазо-абазинского народа
Всемирный абхазо-абазинский конгресс был основан в ответственное время – в период Отечественной войны народа Абхазии. Он стал одной из сильнейших общественных... 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T13:54+0300
2022-08-09T13:54+0300
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Реквава и Жиба об объединении абхазо-абазинского народа
Реквава и Жиба об объединении абхазо-абазинского народа
Всемирный абхазо-абазинский конгресс был основан в ответственное время – в период Отечественной войны народа Абхазии. Он стал одной из сильнейших общественных организаций, способных решить судьбу народа. "Актуальные вопросы объединения абхазо-абазинского народа" обсудили на круглом столе в Сухуме. Подробнее об этом и задачах конгресса, в эфире радио Sputnik рассказали сотрудники ВААК – руководитель отдела по работе с местными отделениями конгресса Дмитрий Жиба и руководитель сухумского офиса Всемирного абхазо-абазинского конгресса Темур Реквава.Подробности слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, подкасты, абхазия, аудио
Реквава и Жиба рассказали об объединении абхазо-абазинского народа
13:54 09.08.2022 (обновлено: 14:48 09.08.2022)
Всемирный абхазо-абазинский конгресс был основан в ответственное время – в период Отечественной войны народа Абхазии. Он стал одной из сильнейших общественных организаций, способных решить судьбу народа.
"Актуальные вопросы объединения абхазо-абазинского народа" обсудили на круглом столе в Сухуме. Подробнее об этом и задачах конгресса, в эфире радио Sputnik рассказали сотрудники ВААК – руководитель отдела по работе с местными отделениями конгресса Дмитрий Жиба и руководитель сухумского офиса Всемирного абхазо-абазинского конгресса Темур Реквава.
Подробности слушайте в аудиофайле
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